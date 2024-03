Prezident má mať podľa Bratislavčanov i intelektuálnu a morálnu výbavu

Bratislava 23. marca (TASR) - Tak ako v každej verejne exponovanej funkcii, ktorá disponuje širokými kompetenciami a právomocami, by aj pri funkcii prezidenta malo platiť, že ten, kto ju vykonáva, má na to aj patričnú odbornú, intelektuálnu a morálnu výbavu. Myslí si to Pavel Drábik, ktorý v sobotných prezidentských voľbách odvolil v jednom z volebných okrskov v bratislavskej Rači.



"Prezident by mal mať tiež charizmatickú osobnosť, ktorá má reprezentačné predpoklady. Mal by byť silným a efektívnym komunikátorom so schopnosťou spolupracovať a riešiť konflikty. A zároveň neustupovať v principiálnych otázkach, na ktorých je široká všeobecná zhoda," uviedol pre TASR Drábik.



Za dôležité tiež považuje jednoznačné proeurópske a prozápadné hodnotové ukotvenie, a to aj pri konkrétnych krokoch a reálnych činoch, nielen iba v deklaratívnej rovine. Opomínať podľa neho netreba ani jeho správne nasmerovanie či "nevychýlenie" morálneho kompasu. Platiť by to malo nielen pred zvolením, ale aj počas výkonu mandátu.



Napriek tomu, že politický systém je parlamentný, neznamená to podľa neho, že voľby prezidenta sú bezvýznamné. "Za uplynulých 30 rokov sme sa už niekoľkokrát presvedčili, že rola prezidenta vo fungovaní ústavných mechanizmov má niekedy aj pomerne veľkú váhu. A pri dôslednom uplatňovaní ústavou daných právomocí nie je možné ho len tak obísť," poznamenal Drábik.



Podľa Staromešťana Miroslava Behinu by mal byť prezidentom človek, ktorý žije v treťom tisícročí a 21. storočí nielen telom, ale aj mysľou a duchom. Mal by byť podľa neho spájajúcou osobnosťou s vysokou dôveryhodnosťou, morálnym kreditom, bezúhonnosťou a čestnosťou, rovnako tak víziou, vytrvalosťou a silou. Samozrejmosťou by mala byť aj rozhľadenosť, vo výbave tiež súčinnosť a zmierlivosť.



"Je jedno, či dám alebo nedám do cesta na chlieb kvások, droždie? Bez kvásku (droždia) chlieb nebude. Teda bude. Ale aký? Chceme taký chlieb? Každý deň?" odpovedal Behina na otázku, či je dôležité, kto stojí na čele krajiny alebo by to mohlo byť "jedno".