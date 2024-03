V Košiciach a okolí sú voľby dosiaľ bezproblémové

Košice 23. marca (TASR) - Bezproblémový a pokojný priebeh prezidentských volieb zatiaľ hlásia okresné volebné komisie v Košiciach a okrese Košice-okolie. Narušenie volieb v Košickom kraji nezaznamenala ani polícia.



"Aspoň čo my máme informácie, tak je to taký pokojný bezproblémový priebeh," povedal pre TASR podpredseda okresnej volebnej komisie Košice Michal Kopka. Pripomenul, že súčasťou práce komisie sú kontrolné výjazdy do mestských častí. Členovia komisie tak absolvovali aj kontrolu hlasovania s prenosnou urnou v zariadení pre seniorov na Skladnej ulici v Košiciach, kde takto hlasovali desiatky starších ľudí. "Keď sme tam dohliadali, tak musím povedať, že všetko bolo lege artis (v súlade so zákonom - pozn. TASR)," skonštatoval Kopka.



Komisia nemusela riešiť ani problémy či usmernenia voči okrskovým komisiám. Podľa podpredsedu k tomu prispeli aj systematické školenia pre zabezpečenie volieb zo strany okresného úradu.



Hladký priebeh volieb registruje aj okresná volebná komisia Košice-okolie. "Je to bezproblémové, zatiaľ všetko prebieha štandardne, nemali sme hlásené niečo neštandardné," zhodnotila predsedníčka komisie Kamila Slobodníková.



Incidenty nehlási ani košická krajská polícia. "Zatiaľ sme nezaznamenali žiadnu mimoriadnu udalosť ani situáciu, ktorá by narušila pokojný priebeh volieb," potvrdila pre TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.