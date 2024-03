V Rooseveltovej nemocnici odvolilo okolo 40 pacientov a zamestnancov

Banská Bystrica 23. marca (TASR) - Pacienti, hospitalizovaní v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici aj jej zamestnanci mohli v sobotu od 10.00 h odovzdať svoj hlas v prvom kole prezidentských volieb priamo v nemocnici. Prišli za nimi dve členky okrskovej volebnej komisie s prenosnou urnou a zdržali sa takmer tri hodiny.



V nemocničnej dočasnej "volebnej" miestnosti s dvomi plentami hlasovali ako prví najmä starší pacienti. "Nevedel som, že budem voliť v nemocnici. Som tu týždeň. Hlasovací preukaz mi vybavili bez problémov. O tom, koho budem voliť, som bol už dopredu rozhodnutý," reagoval 72-ročný Pavol z Medzilaboriec.



"Aj keď som v nemocnici, chcel som voliť, považujem to za dôležité. Očakávam od toho, že sa všetko zmení k lepšiemu," povedal 86-ročný Július z Banskej Bystrice, ktorému vybavovala hlasovací preukaz vnučka.



Rádiológ z Rooseveltovej nemocnice Jozef Zerzan vedel, že v sobotu bude mať 24-hodinovú službu a musí zabezpečovať prevádzku rádiodiagnostického oddelenia a nepretržitú starostlivosť. "Jediná možnosť bola vybaviť si hlasovací preukaz a ako poriadny občan odhlasovať v službe. Predpokladám, že to bude povinná jazda, pri ktorej postúpia do druhého kola dvaja favorizovaní kandidáti," konštatoval lekár.



Ako pre TASR potvrdila Ľubica Letková, zapisovateľka okrskovej volebnej komisie, pod ktorú nemocnica spadá, vopred mali nahlásených okolo 40 ľudí s hlasovacími preukazmi a tí aj odvolili. Za pacientmi, ktorí nemohli prísť, išli k lôžkam na oddelenia. V prípade, že sa niektorí dostanú k hlasovacím preukazom až popoludní, počas návštevných hodín, otočia sa tam opäť.