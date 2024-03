V Skalitom na Kysuciach zaznamenali najväčší nápor po rannej sv. omši

Skalité 23. marca (TASR) - V kysuckej obci Skalité v okrese Čadca nemajú názvy ulíc, ale obyvatelia žijú na niekoľkých desiatkach takzvaných pľacov. Pri návštevách voličov s prenosnou volebnou schránkou nemajú členovia okrskových komisií problémy s orientáciou. Podľa jednej zo zapisovateliek je zamestnancom obce vodič, ktorý ju dôverne pozná.



V pľacoch sa dá časom zorientovať aj podľa 53-ročného Jozefa, ktorý prišiel odovzdať hlas v základnej škole na vyšnom konci zo Serafínova. "Je to ako ulice v meste, len to treba spoznať," povedal s tým, že už dlhšie bol rozhodnutý, komu odovzdá hlas, a výsledky bude priebežne sledovať. Voliči v jednom z dvoch tamojších okrskov využili dopoludnia voľbu s hlasovacím preukazom, s platným cestovným pasom a záujem o voľbu do prenosnej schránky prejavili štyria voliči.



Najväčší nápor zaznamenali vo volebných miestnostiach podľa zapisovateliek po rannej svätej omši a ďalší očakávajú po večernej svätej omši. "Keď idú občania na nákup a do kostola, vtedy je viac voličov," podotkla zapisovateľka okrskovej komisie v Základnej škole (ZŠ) s materskou školou (MŠ) Kudlov.



V najsevernejšej kysuckej obci môže vyše 4000 oprávnených voličov v sobotu hlasovať v štyroch volebných okrskoch. Dva sú na vyšnom konci v ZŠ s MŠ Kudlov a dva na nižnom konci v ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta.