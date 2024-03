V Trenčíne sa zmenia miesta hlasovania dvoch volebných okrskov

Trenčín 18. marca (TASR) - V prezidentských voľbách budú môcť Trenčania hlasovať v 51 volebných okrskoch, radnica upozorňuje na zmenu dvoch volebných okrskov. Informovala o tom hovorkyňa Trenčína Erika Ságová.



"V okrsku č. 45 a 46 z dôvodu skončenia rekonštrukcie budovy došlo k premiestneniu volebnej miestnosti z materskej školy Štvorlístok (Orechovská 7/14) do Kultúrneho strediska Istebník a Klubu dôchodcov Istebník (Medňanského 360/34)," uviedla hovorkyňa.



Pripomenula, že volič, ktorý nebude môcť hlasovať vo svojom okrsku, môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu. Pre prvé kolo volieb je možné požiadať osobne v klientskom centre mestského úradu najneskôr v piatok 22. marca, pre druhé kolo najneskôr v piatok 5. apríla v úradných hodinách mestského úradu, ktoré sú v piatok od 8.00 do 14.00 h. Požiadať o vydanie preukazu je možné na prvé i druhé kolo volieb súčasne.



O voľbu do prenosnej volebnej schránky je možné požiadať do piatka 22. marca (v prípade konania druhého kola volieb do piatka 5. apríla) rovnako na Mestskom úrade v Trenčíne. O voľbu do prenosnej urny je možné požiadať aj v deň volieb na mestskom úrade (tel. 032/6504 309) alebo v príslušnej okrskovej volebnej komisii.