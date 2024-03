V Žibritove volili aj viacerí chalupári

Žibritov/Sudince 23. marca (TASR) - Len niekoľko desiatok voličov očakávajú v sobotných prezidentských voľbách v obciach Žibritov a Sudince, ktoré patria k najmenším obciam Krupinského okresu. Voľby tam prebiehajú pokojne, obyvatelia chodia voliť postupne.



"Čo sa týka stálych voličov, tak zapísaných ich máme 69, čiže sme naozaj maličká obec. Momentálne máme výhodu toho, že budeme mať možno vyššiu účasť, lebo máme veľa chalupárov," uviedla pre TASR predsedníčka okrskovej volebnej komisie v Žibritove Jana Olšiaková.



Účasť je aj napriek nízkemu počtu oprávnených voličov zatiaľ podľa jej slov dobrá. "Čo mám skúsenosť, lebo nesedím tu prvýkrát, tak mám taký pocit, že naši ľudia sú zodpovední a pristupujú k tomu tak, že sa naozaj na voľbách zúčastňujú," poznamenala s tým, že v minulosti mali dokonca vo voľbách 100-percentnú účasť.



V Sudinciach chodia do volebnej miestnosti najmä miestni. Na zozname ich tam majú zapísaných celkom 60. Predseda tamojšej volebnej komisie Adalbert Šucha pre TASR skonštatoval, že voľby tam prebiehajú pokojne a voliči chodia priebežne. Účasť v obci býva podľa jeho slov zvyčajne vysoká aj napriek tomu, že veľa obyvateľov tam síce má trvalý pobyt, no reálne žijú inde. Komisia podľa jeho slov eviduje dve požiadavky aj na voľbu do prenosnej hlasovacej urny.



Svoje hlasovacie volebné právo chce vo voľbách využiť aj Jana zo Žibritova, podľa ktorej by mal byť nový prezident čestný a empatický. Je to podľa jej slov veľmi dôležité a v poslednej dobe to chýba. Rovnako by mal mať podľa jej názoru prezident viac kompetencií. "Funkcia prezidenta je síce na jednu stranu veľmi dôležitá, ale na druhej strane má dosť oklieštené právomoci," zhodnotila pred voľbou.