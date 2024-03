V Bratislavskom kraji majú voľby i v závere pokojný priebeh

Bratislava 23. marca (TASR) - Pokojný a bezproblémový priebeh v Bratislavskom kraji naďalej potvrdzujú okresné volebné komisie. "Nezaznamenali sme nič, čo by narušilo priebeh volieb," zhodli sa v čase, keď sobotné hlasovanie ide do finále.



"Ak sme niečo riešili, boli to väčšinou technické nedostatky, ktoré sa dali vyriešiť promptne a na mieste bez toho, aby to narušilo plynulosť a priebeh hlasovania," uviedli z bratislavskej okresnej volebnej komisie.



Podobný charakter mali aj záležitosti, ktoré okrskové volebné komisie konzultovali s okresnou volebnou komisiou v Pezinku. "Riešili sem napríklad to, že na jednom mieste sfúklo tabuľu, na ktorej boli listiny s informáciami o voľbách, žiadne vážne problémy sme však nezaznamenali," zdôraznili.



Bezproblémový priebeh naďalej charakterizuje dianie počas volieb aj v okrese Malacky, zástupcovia okresnej volebnej komisie v Senci hodnotia hladký priebeh sobotňajších volieb spojením "totálny pokoj".