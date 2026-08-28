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M. Pullmann sa uchádza o post primátora Trnavy
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
Autor TASR
Trnava 28. augusta (TASR) - Kandidatúru na post primátora Trnavy ohlásil dlhoročný pracovník v štátnej správe a vedúci štátny zamestnanec Martin Pullmann. O primátorské kreslo sa plánuje v nadchádzajúcich voľbách uchádzať ako kandidát koalície Smer-SD, Hlas-SD, SNS a Republika. TASR to potvrdila Ľubica Končalová z tlačového odboru Smeru-SD.
„Nechcem bojovať proti súčasnému vedeniu mesta. Chcem nadviazať na to, čo sa podarilo, a zároveň priniesť nové nápady tam, kde sa môže Trnava posunúť ďalej,“ zdôraznil. Svoje skúsenosti chce využiť najmä v oblasti zelene, vody, verejných priestorov a adaptácie mesta na horúčavy.
Za dôležité považuje aj dopravu, dostupné mestské služby, bývanie, bezpečnosť, školstvo, podporu miestnej ekonomiky a zodpovedné hospodárenie s mestským majetkom. Jeho cieľom je Trnava s kvalitnými verejnými priestormi, dostatkom zelene, dobrou dopravou, dostupnými službami a možnosťami pre šport.
Lehota na podávanie kandidátnych listín sa skončila 25. augusta o polnoci. Mestská volebná komisia v Trnave evidovala na doručených kandidátnych listinách pre voľbu primátora šesť mien. Traja uchádzači sú nominanti politických strán alebo koalícií, traja podali kandidatúru ako nezávislí.
Zámer kandidovať na post primátora Trnavy už skôr ohlásili Branislav Baroš, Andrea Čajková, Ľubica Horváthová, Eva Nemčovská a Jozef Obselka. Oficiálny zoznam kandidátov bude známy po preskúmaní kandidátnych listín a zaregistrovaní kandidátov, o čom rozhodne príslušná volebná komisia.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
„Nechcem bojovať proti súčasnému vedeniu mesta. Chcem nadviazať na to, čo sa podarilo, a zároveň priniesť nové nápady tam, kde sa môže Trnava posunúť ďalej,“ zdôraznil. Svoje skúsenosti chce využiť najmä v oblasti zelene, vody, verejných priestorov a adaptácie mesta na horúčavy.
Za dôležité považuje aj dopravu, dostupné mestské služby, bývanie, bezpečnosť, školstvo, podporu miestnej ekonomiky a zodpovedné hospodárenie s mestským majetkom. Jeho cieľom je Trnava s kvalitnými verejnými priestormi, dostatkom zelene, dobrou dopravou, dostupnými službami a možnosťami pre šport.
Lehota na podávanie kandidátnych listín sa skončila 25. augusta o polnoci. Mestská volebná komisia v Trnave evidovala na doručených kandidátnych listinách pre voľbu primátora šesť mien. Traja uchádzači sú nominanti politických strán alebo koalícií, traja podali kandidatúru ako nezávislí.
Zámer kandidovať na post primátora Trnavy už skôr ohlásili Branislav Baroš, Andrea Čajková, Ľubica Horváthová, Eva Nemčovská a Jozef Obselka. Oficiálny zoznam kandidátov bude známy po preskúmaní kandidátnych listín a zaregistrovaní kandidátov, o čom rozhodne príslušná volebná komisia.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.