Mesto Moldava nad Bodvou spustilo anketu o počte volebných obvodov
Anketa prebieha do 20. februára prostredníctvom online formulára, ktorý je zverejnený na webovej stránke mesta.
Autor TASR
Moldava nad Bodvou 8. februára (TASR) - Mesto Moldava nad Bodvou v okrese Košice-okolie spustilo prieskum verejnej mienky o možnej zmene rozdelenia volebných obvodov. Podľa samosprávy je dôvodom rastúci počet podnetov od obyvateľov, ktorí navrhujú, aby malo mesto len jeden spoločný volebný obvod. Informuje o tom na svojej webovej stránke.
V súčasnosti je mesto rozdelené na päť volebných obvodov. Rozdiel medzi súčasným a navrhovaným systémom je podľa samosprávy zásadný. „Pri piatich volebných obvodoch si volič môže vybrať maximálne troch poslancov len zo svojho obvodu. Pri jednom spoločnom volebnom obvode by mohol voliť 13 poslancov z celého mesta,“ vysvetľuje.
Mesto navrhuje aj možnosť rozdelenia na dva volebné obvody. V prvom by občania Moldavy nad Bodvou volili 12 poslancov z mesta a v druhom by si jedného poslanca volili občania mestskej časti Budulov. Podľa vedenia mesta by zmena priniesla jednoduchší a spravodlivejší volebný proces, väčší výber kandidátov a lepšiu rovnováhu v mestskom zastupiteľstve.
