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Na post primátora Trstenej chce kandidovať Štefan Bača
Bača pôsobí ako poslanec mestského zastupiteľstva tretie volebné obdobie.
Autor TASR
Trstená 18. júna (TASR) - O post primátora Trstenej sa bude v jesenných komunálnych voľbách uchádzať nezávislý kandidát Štefan Bača. Na sociálnej sieti informoval, že vo voľbách bude zároveň kandidovať aj na poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trstená.
„Rozhodol som sa kandidovať ako nezávislý kandidát, pretože verím, že záujmy Trstenej a jej obyvateľov musia byť vždy na prvom mieste. Bez straníckych záväzkov, s jediným cieľom - pracovať pre naše mesto,“ uviedol.
Bača pôsobí ako poslanec mestského zastupiteľstva tretie volebné obdobie. „Počas týchto rokov som sa snažil pracovať zodpovedne, otvorene komunikovať s občanmi a transparentne informovať o dianí v našom meste. Vždy som zastával názor, že občania majú právo poznať fakty a vytvoriť si vlastný názor, aj keď ide o témy, ktoré nie sú vždy príjemné alebo jednoduché,“ spresnil.
Podľa jeho slov si Trstená zaslúži vedenie, ktoré počúva ľudí, rozhoduje transparentne a hľadá riešenia v prospech celého mesta. „Chcem spolu s vami pracovať na tom, aby bola Trstená moderným, otvoreným a prosperujúcim mestom, v ktorom sa dobre žije nám aj budúcim generáciám,“ dodal.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) ich zatiaľ oficiálne nevyhlásil.
„Rozhodol som sa kandidovať ako nezávislý kandidát, pretože verím, že záujmy Trstenej a jej obyvateľov musia byť vždy na prvom mieste. Bez straníckych záväzkov, s jediným cieľom - pracovať pre naše mesto,“ uviedol.
Bača pôsobí ako poslanec mestského zastupiteľstva tretie volebné obdobie. „Počas týchto rokov som sa snažil pracovať zodpovedne, otvorene komunikovať s občanmi a transparentne informovať o dianí v našom meste. Vždy som zastával názor, že občania majú právo poznať fakty a vytvoriť si vlastný názor, aj keď ide o témy, ktoré nie sú vždy príjemné alebo jednoduché,“ spresnil.
Podľa jeho slov si Trstená zaslúži vedenie, ktoré počúva ľudí, rozhoduje transparentne a hľadá riešenia v prospech celého mesta. „Chcem spolu s vami pracovať na tom, aby bola Trstená moderným, otvoreným a prosperujúcim mestom, v ktorom sa dobre žije nám aj budúcim generáciám,“ dodal.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) ich zatiaľ oficiálne nevyhlásil.