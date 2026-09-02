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Na post starostu bratislavskej Vrakune sú traja kandidáti
O mandát v 15-člennom zastupiteľstve Vrakune zabojuje 29 kandidátov, s výnimkou troch nezávislých kandidátov sú všetci nominantmi politických strán, hnutí a koalícií.
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Na post starostu bratislavskej Vrakune sú traja kandidáti, o mandát poslanca v miestnom zastupiteľstve sa uchádza 29 kandidátov. Zoznam zaregistrovaných kandidátov zverejnila mestská časť na svojom webe.
Všetci traja kandidáti na starostu Vrakune majú podporu politických strán, hnutí či koalícií. O post starostu sa uchádza 65-ročný dôchodca Dušan Burdy (Právo na pravdu), pokračovať vo svojej funkcii aj v ďalšom volebnom období chce súčasný starosta, 52-ročný Martin Kuruc (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, Demokrati), trojicu dopĺňa 61-ročná ekonómka Katarína Lukáčová (Demokratická strana - Občianski demokrati Slovenska).
O mandát v 15-člennom zastupiteľstve Vrakune zabojuje 29 kandidátov, s výnimkou troch nezávislých kandidátov sú všetci nominantmi politických strán, hnutí a koalícií. O hlasy voličov sa vo Vrakuni uchádza osem žien a 21 mužov, najstarší kandidát má 69, najmladší 22 rokov.
Kandidatúry je možné vzdať sa najneskôr 48 hodín pred začatím volieb, teda do 22. októbra do 7.00 h. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
Všetci traja kandidáti na starostu Vrakune majú podporu politických strán, hnutí či koalícií. O post starostu sa uchádza 65-ročný dôchodca Dušan Burdy (Právo na pravdu), pokračovať vo svojej funkcii aj v ďalšom volebnom období chce súčasný starosta, 52-ročný Martin Kuruc (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, Demokrati), trojicu dopĺňa 61-ročná ekonómka Katarína Lukáčová (Demokratická strana - Občianski demokrati Slovenska).
O mandát v 15-člennom zastupiteľstve Vrakune zabojuje 29 kandidátov, s výnimkou troch nezávislých kandidátov sú všetci nominantmi politických strán, hnutí a koalícií. O hlasy voličov sa vo Vrakuni uchádza osem žien a 21 mužov, najstarší kandidát má 69, najmladší 22 rokov.
Kandidatúry je možné vzdať sa najneskôr 48 hodín pred začatím volieb, teda do 22. októbra do 7.00 h. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.