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Novozvolený primátor B. Štiavnice Michal Pálka zložil slávnostný sľub
Poslanci na svojom prvom rokovaní schválili zriadenie stálych komisií pri MsZ.
Autor TASR
Banská Štiavnica 23. novembra (TASR) - Banská Štiavnica má po 16 rokoch nového primátora. Slávnostný sľub v pondelok zložil novozvolený primátor Michal Pálka (nezávislý), ktorý vo funkcii vystriedal štyri volebné obdobia úradujúcu Nadeždu Babiakovú (Smer-SD, Hlas-SD, SNS, Republika). Na ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve (MsZ) zložila sľub aj väčšina z 12 mestských poslancov.
Zloženie banskoštiavnického mestského zastupiteľstva sa po tohtoročných voľbách výrazne obmenilo. Do poslaneckých lavíc zasadli Jozef Bartko (nezávislý), Radoslav Debnár (nezávislý), Róbert Hajšel (nezávislý), Helena Chovanová (KDH), Dušan Lukačko (nezávislý), Miroslava Majerská (nezávislá), Matej Michalský (KDH), Ján Mojička (nezávislý), Ivana Nikolajová (nezávislá), Mikuláš Pál (nezávislý) a Karol Palášthy (KDH). Poslanecké lavice dopĺňa Lukáš Pellegrini (Hlas-SD), ktorý však sľub na ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve nezložil a mal by tak urobiť v najbližšom období.
Poslanci na svojom prvom rokovaní schválili zriadenie stálych komisií pri MsZ. Ich obsadenie, predsedov a členov, s výnimkou komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, budú poslanci schvaľovať na decembrovom rokovaní. Pálka v tejto súvislosti uviedol, že obsadenie komisií chcú podriadiť širšej diskusii a vyzvať aj občanov, odbornú a laickú verejnosť, aby sa mohli zapojiť do komisií.
Predmetom rokovania bolo aj schválenie zástupcov mesta do orgánov spoločností a platu primátora vo výške 4212 eur. Funkciu zástupcu primátora bude od 1. decembra tohto roka na polovičný úväzok vykonávať Matej Michalský.
Novozvolený primátor vo svojom príhovore zdôraznil, že zmena vo vedení mesta neznamená odmietnutie všetkého, čo sa urobilo v minulosti. „Na dobrých veciach chceme stavať, a tam, kde niečo nefunguje, budeme hľadať lepšie riešenie,“ skonštatoval. S výzvou na hľadanie spoločných riešení sa obrátil aj na novozvolených poslancov a vyjadril presvedčenie, že spoločne dokážu vytvoriť prostredie, v ktorom bude dôležitejšia kvalita návrhu než to, kto s ním prišiel.
V nasledujúcom období sa chce Pálka zamerať na viacero priorít. Venovať sa plánuje podrobnej analýze výsledkov hospodárenia mestských podnikov, auditu administratívy mestského úradu, veľký priestor vidí aj na prácu s komunitou. Pálka pripustil zmeny v mestských spoločnostiach, no na mestskom úrade v najbližších mesiacoch takéto kroky neplánuje. Samosprávu aktuálne čaká príprava mestského rozpočtu na nasledujúci rok, pričom je podľa jeho slov pravdepodobné, že mesto aj vzhľadom na čas vstúpi do nového roka v rozpočtovom provizóriu, keďže rozpočet si vyžaduje dôkladnú prípravu.
Zloženie banskoštiavnického mestského zastupiteľstva sa po tohtoročných voľbách výrazne obmenilo. Do poslaneckých lavíc zasadli Jozef Bartko (nezávislý), Radoslav Debnár (nezávislý), Róbert Hajšel (nezávislý), Helena Chovanová (KDH), Dušan Lukačko (nezávislý), Miroslava Majerská (nezávislá), Matej Michalský (KDH), Ján Mojička (nezávislý), Ivana Nikolajová (nezávislá), Mikuláš Pál (nezávislý) a Karol Palášthy (KDH). Poslanecké lavice dopĺňa Lukáš Pellegrini (Hlas-SD), ktorý však sľub na ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve nezložil a mal by tak urobiť v najbližšom období.
Poslanci na svojom prvom rokovaní schválili zriadenie stálych komisií pri MsZ. Ich obsadenie, predsedov a členov, s výnimkou komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, budú poslanci schvaľovať na decembrovom rokovaní. Pálka v tejto súvislosti uviedol, že obsadenie komisií chcú podriadiť širšej diskusii a vyzvať aj občanov, odbornú a laickú verejnosť, aby sa mohli zapojiť do komisií.
Predmetom rokovania bolo aj schválenie zástupcov mesta do orgánov spoločností a platu primátora vo výške 4212 eur. Funkciu zástupcu primátora bude od 1. decembra tohto roka na polovičný úväzok vykonávať Matej Michalský.
Novozvolený primátor vo svojom príhovore zdôraznil, že zmena vo vedení mesta neznamená odmietnutie všetkého, čo sa urobilo v minulosti. „Na dobrých veciach chceme stavať, a tam, kde niečo nefunguje, budeme hľadať lepšie riešenie,“ skonštatoval. S výzvou na hľadanie spoločných riešení sa obrátil aj na novozvolených poslancov a vyjadril presvedčenie, že spoločne dokážu vytvoriť prostredie, v ktorom bude dôležitejšia kvalita návrhu než to, kto s ním prišiel.
V nasledujúcom období sa chce Pálka zamerať na viacero priorít. Venovať sa plánuje podrobnej analýze výsledkov hospodárenia mestských podnikov, auditu administratívy mestského úradu, veľký priestor vidí aj na prácu s komunitou. Pálka pripustil zmeny v mestských spoločnostiach, no na mestskom úrade v najbližších mesiacoch takéto kroky neplánuje. Samosprávu aktuálne čaká príprava mestského rozpočtu na nasledujúci rok, pričom je podľa jeho slov pravdepodobné, že mesto aj vzhľadom na čas vstúpi do nového roka v rozpočtovom provizóriu, keďže rozpočet si vyžaduje dôkladnú prípravu.