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O post primátora Bratislavy sa bude uchádzať šesť kandidátov

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Na snímke pohľad na Most SNP a Bratislavský hrad z výškovej budovy v Bratislave. Foto: TASR - Dano Veselský

Najmladšími kandidátmi sú 21-roční študenti, najstarším 79-ročný dôchodca.

Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - O post primátora Bratislavy sa bude uchádzať šesť kandidátov, z toho jeden ako nezávislý. Ide o jednu ženu a piatich mužov. O registrácii kandidátov rozhodla mestská volebná komisia v Bratislave na svojom pondelkovom (31. 8.) zasadnutí. Do 45-členného bratislavského mestského zastupiteľstva zaregistrovala 219 kandidátov na mestského poslanca, z toho 11 ako nezávislých. Pre TASR to uviedli z mestskej volebnej komisie.

Zaregistrovanými kandidátmi na post primátora sú 29-ročný softvérový vývojár Ľubomír Geci (MySlovensko), 44-ročný podnikateľ Miroslav Heredoš (Vlastenecký blok), 47-ročný minister dopravy Jozef Ráž (nezávislý), 57-ročná ekonómka Zuzana Šubová (Pirátska strana - Slovensko), 49-ročný dvojnásobný šéf Bratislavy Matúš Vallo (Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati) a 51-ročný manažér a tiež bratislavský mestský i krajský poslanec Martin Winkler (Dunaj).

Do mestského parlamentu kandiduje 60 žien a 159 mužov. Sú medzi nimi súčasní a bývalí poslanci Národnej rady SR, súčasní i bývalí predstavitelia miestnych samospráv, ale aj asistenti poslanca parlamentu, exministerka kultúry, hudobník a spisovateľ či výkonný riaditeľ medzinárodného filmového festivalu, prednosta okresného úradu, štátne radkyne či štátny tajomník, tréner vodného slalomu, futbalový tréner či športový riaditeľ futbalového klubu.

Najmladšími kandidátmi sú 21-roční študenti, najstarším 79-ročný dôchodca.

Zoznam kandidátov je zverejnený na webe hlavného mesta v časti týkajúcej sa komunálnych volieb 2026. Kandidatúry sa je možné vzdať najneskôr 48 hodín pred začatím volieb, teda do 22. októbra do 7.00 h.

Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
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