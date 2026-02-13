< sekcia Regióny
O post primátora Levíc sa bude uchádzať Vladimír Kuny
Autor TASR
Levice 13. februára (TASR) - O post primátora Levíc zabojuje v komunálnych voľbách dizajnér, vinár a súčasný poslanec mestského zastupiteľstva Vladimír Kuny. O funkciu sa bude uchádzať s podporou strán Progresívne Slovensko, SaS, Tím Kraj Nitra, Demokrati, Hnutie Slovensko a Maďarské fórum.
Kuny zároveň s oznámením svojej kandidatúry začal so zberom podpisov pod kandidatúru. „Nie preto, že by som musel, ale preto, že si chcem overiť, či mám vašu podporu a vašu dôveru,“ povedal.
Mesto Levice podľa slov Kunyho potrebuje zmenu prístupu vo vedení mesta. „Potrebujeme primátora, ktorý nebude hľadať výhovorky, ako a prečo sa veci nedajú robiť. Potrebujeme niekoho, kto bude hovoriť, ako sa veci robiť dajú a kto bude hľadať riešenia. Primátora, ktorý bude mať energiu, záujem a odvahu robiť aj nepopulárne rozhodnutia vtedy, keď sú potrebné. Takto ja vnímam náplň práce primátora a toto je vízia, ktorú chcem ponúknuť Leviciam.“
Za najväčšie problémy mesta označil nedostavané budovy, obrovskú zadlženosť, investičné škody vzniknuté na športoviskách, stav chodníkov a ciest. „A v neposlednom rade sú to aj mestské zákazky, ktoré dlhodobo a opakovane vyhráva stále tá istá firma. Čo ma ale trápi najviac, z Levíc sa vytráca život. Najviac to vidíme v centre mesta, ktoré často zíva prázdnotou, chýba kultúra, chýbajú podujatia, kde by sa mohli stretávať a tráviť čas mladí ľudia, rodiny s deťmi, aj seniori,“ skonštatoval Kuny.
