Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 28. júl 2026Meniny má Krištof
< sekcia Regióny

O post primátora Prievidze sa bude uchádzať i Norbert Turanovič

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.

Autor TASR
Prievidza 28. júla (TASR) - Post primátora Prievidze chce v jesenných voľbách do orgánov samosprávy obcí získať i súčasný viceprimátor Norbert Turanovič. Do volieb pôjde ako nezávislý kandidát. Zámer ohlásil prostredníctvom videa na sociálnej sieti.

Turanovič pripomenul, že v prievidzskej mestskej samospráve pracuje už 16 rokov, pred postom viceprimátora bol i prednostom mestského úradu. „Dnes však cítim, že prišiel čas prevziať väčšiu zodpovednosť a ponúknuť nášmu mestu vlastnú víziu. Práve preto som sa rozhodol kandidovať za primátora mesta Prievidza ako nezávislý kandidát len s jediným záväzkom. So záväzkom voči nášmu mestu a jeho obyvateľom,“ uviedol Turanovič.

Podľa svojich slov nechce spochybňovať to, čo funguje, chce na tom stavať. „Tam, kde sa mesto neposúva dostatočne rýchlo, priniesť novú energiu, vyššie tempo a riešenia. Ponúkam skúsenosť, rozhodnosť a konkrétny plán,“ ozrejmil.

Svoj post chce na jeseň obhájiť i súčasná primátorka Katarína Macháčková, ktorá mesto vedie od roku 2010. Kandidatúru ohlásil aj politológ a mestský poslanec Branislav Gigac. Obaja sa budú o hlasy voličov uchádzať ako nezávislí kandidáti.

Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
.

Neprehliadnite

Nezabúdajte: Rozpálené auto v lete je pre deti život ohrozujúce

OTESTUJTE SA: Zvládnete tento logický kvíz bez jedinej chyby?

SKVELÝ ÚSPECH: Atlétka Zapletalová zabehla národný rekord na 200 m

Viskupič: Samospráva by sa po vyňatí z dlhovej brzdy kontrolám nevyhla