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O post primátora Prievidze sa bude uchádzať i Norbert Turanovič
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
Autor TASR
Prievidza 28. júla (TASR) - Post primátora Prievidze chce v jesenných voľbách do orgánov samosprávy obcí získať i súčasný viceprimátor Norbert Turanovič. Do volieb pôjde ako nezávislý kandidát. Zámer ohlásil prostredníctvom videa na sociálnej sieti.
Turanovič pripomenul, že v prievidzskej mestskej samospráve pracuje už 16 rokov, pred postom viceprimátora bol i prednostom mestského úradu. „Dnes však cítim, že prišiel čas prevziať väčšiu zodpovednosť a ponúknuť nášmu mestu vlastnú víziu. Práve preto som sa rozhodol kandidovať za primátora mesta Prievidza ako nezávislý kandidát len s jediným záväzkom. So záväzkom voči nášmu mestu a jeho obyvateľom,“ uviedol Turanovič.
Podľa svojich slov nechce spochybňovať to, čo funguje, chce na tom stavať. „Tam, kde sa mesto neposúva dostatočne rýchlo, priniesť novú energiu, vyššie tempo a riešenia. Ponúkam skúsenosť, rozhodnosť a konkrétny plán,“ ozrejmil.
Svoj post chce na jeseň obhájiť i súčasná primátorka Katarína Macháčková, ktorá mesto vedie od roku 2010. Kandidatúru ohlásil aj politológ a mestský poslanec Branislav Gigac. Obaja sa budú o hlasy voličov uchádzať ako nezávislí kandidáti.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
Turanovič pripomenul, že v prievidzskej mestskej samospráve pracuje už 16 rokov, pred postom viceprimátora bol i prednostom mestského úradu. „Dnes však cítim, že prišiel čas prevziať väčšiu zodpovednosť a ponúknuť nášmu mestu vlastnú víziu. Práve preto som sa rozhodol kandidovať za primátora mesta Prievidza ako nezávislý kandidát len s jediným záväzkom. So záväzkom voči nášmu mestu a jeho obyvateľom,“ uviedol Turanovič.
Podľa svojich slov nechce spochybňovať to, čo funguje, chce na tom stavať. „Tam, kde sa mesto neposúva dostatočne rýchlo, priniesť novú energiu, vyššie tempo a riešenia. Ponúkam skúsenosť, rozhodnosť a konkrétny plán,“ ozrejmil.
Svoj post chce na jeseň obhájiť i súčasná primátorka Katarína Macháčková, ktorá mesto vedie od roku 2010. Kandidatúru ohlásil aj politológ a mestský poslanec Branislav Gigac. Obaja sa budú o hlasy voličov uchádzať ako nezávislí kandidáti.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.