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O post primátora Trnavy prejavilo záujem šesť uchádzačov
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
Autor TASR
Trnava 26. augusta (TASR) - Mestská volebná komisia v Trnave eviduje na doručených kandidátnych listinách pre voľbu primátora šesť mien. Traja uchádzači sú nominanti politických strán alebo koalícií, traja podali kandidatúru ako nezávislí. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Trnava Veronika Majtánová.
„Pre voľby do mestského zastupiteľstva je na doručených kandidátnych listinách uvedených spolu 113 osôb. Z toho je 45 nezávislých kandidátov a 68 kandidátov uvedených na kandidátnych listinách politických strán alebo koalícií,“ priblížila s tým, že politické strany a koalície podali vo volebných obvodoch spolu 19 kandidátnych listín.
„Uvedené údaje vyjadrujú stav doručených kandidátnych listín pred ich preskúmaním mestskou volebnou komisiou, preto v tejto fáze nejde o počet zaregistrovaných kandidátov. O ich registrácii rozhodne mestská volebná komisia po preskúmaní kandidátnych listín a až následne bude možné poskytnúť aj menný zoznam kandidátov,“ dodala.
Zámer kandidovať na post primátora Trnavy už skôr ohlásili Branislav Baroš, Andrea Čajková, Ľubica Horváthová, Eva Nemčovská a Jozef Obselka. Kto by mal byť šiestym uchádzačom o funkciu primátora Trnavy, zatiaľ nie je verejne známe.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
„Pre voľby do mestského zastupiteľstva je na doručených kandidátnych listinách uvedených spolu 113 osôb. Z toho je 45 nezávislých kandidátov a 68 kandidátov uvedených na kandidátnych listinách politických strán alebo koalícií,“ priblížila s tým, že politické strany a koalície podali vo volebných obvodoch spolu 19 kandidátnych listín.
„Uvedené údaje vyjadrujú stav doručených kandidátnych listín pred ich preskúmaním mestskou volebnou komisiou, preto v tejto fáze nejde o počet zaregistrovaných kandidátov. O ich registrácii rozhodne mestská volebná komisia po preskúmaní kandidátnych listín a až následne bude možné poskytnúť aj menný zoznam kandidátov,“ dodala.
Zámer kandidovať na post primátora Trnavy už skôr ohlásili Branislav Baroš, Andrea Čajková, Ľubica Horváthová, Eva Nemčovská a Jozef Obselka. Kto by mal byť šiestym uchádzačom o funkciu primátora Trnavy, zatiaľ nie je verejne známe.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.