O post primátorky Nitry sa bude uchádzať Zuzana Uhríková

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Do predvolebnej kampane vstupuje Uhríková s heslom Dosť bolo Hattasa!

Autor TASR
Nitra 6. marca (TASR) - O post primátorky Nitry sa bude uchádzať Zuzana Uhríková. Kandidátka hnutia Republika oznámila svoju kandidatúru v piatok. Potvrdila, že sa pokúsi získať pre svoju kandidatúru širšiu politickú podporu s cieľom zabrániť zbytočnému triešteniu hlasov.

Do predvolebnej kampane vstupuje Uhríková s heslom Dosť bolo Hattasa! Za svoje priority označila obnovenie elementárnej funkčnosti mesta, zvýšenie bezpečnosti a riešenie skutočných problémov ľudí. Podrobnejší tím a program predstaví priebežne počas nadchádzajúcej kampane.
