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O post primátora Holíča majú záujem Čambal a Bízek
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
Autor TASR,aktualizované
Holíč 30. júna (TASR) - Post primátora mesta Holíč v okrese Skalica bude opätovne obhajovať podpredseda SNS Zdenko Čambal. Informoval o tom v príspevku na sociálnej sieti. Primátorom Holíča je už päť volebných období v rade.
V piatok (26. 6.) sa Čambal stretol so zamestnancami mestského úradu, aby im oficiálne potvrdil, že sa v októbrových komunálnych voľbách bude uchádzať o post primátora Holíča. Poukázal na to, že túto informáciu považoval za potrebné oznámiť ako prvým práve kolegom, s ktorými dlhodobo spolupracuje pri spravovaní mesta. „Teším sa na nové náročné úlohy a verím, že mi občania prejavia potrebnú dôveru,“ doplnil.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
Podnikateľ Boris Bízek ohlásil kandidatúru na primátora mesta Holíč v okrese Skalica. Hovorí o vízii mesta, ktoré je bezpečné, spravodlivé, moderné a otvorené obyvateľom. Informoval o tom na sociálnej sieti.
„Cieľom tejto vízie nie sú sľuby, ale systémové zmeny, ktoré budú cítiť obyvatelia vo svojom každodennom živote,“ podčiarkol. Medzi kľúčové oblasti zaradil bezpečnosť, moderné riešenia, spoluprácu, transparentnosť, udržateľnosť, dostupnosť a silnú identitu Holíča.
V roku 2022 sa uchádzali o post primátora Holíča dvaja kandidáti. Na prvom mieste sa umiestnil dlhoročný primátor mesta Zdenko Čambal so ziskom 55,88 percenta. Druhú pozíciu obsadil Bízek s 44,11 percenta platných hlasov.
V piatok (26. 6.) sa Čambal stretol so zamestnancami mestského úradu, aby im oficiálne potvrdil, že sa v októbrových komunálnych voľbách bude uchádzať o post primátora Holíča. Poukázal na to, že túto informáciu považoval za potrebné oznámiť ako prvým práve kolegom, s ktorými dlhodobo spolupracuje pri spravovaní mesta. „Teším sa na nové náročné úlohy a verím, že mi občania prejavia potrebnú dôveru,“ doplnil.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
Podnikateľ B. Bízek ohlásil kandidatúru na primátora mesta Holíč
Podnikateľ Boris Bízek ohlásil kandidatúru na primátora mesta Holíč v okrese Skalica. Hovorí o vízii mesta, ktoré je bezpečné, spravodlivé, moderné a otvorené obyvateľom. Informoval o tom na sociálnej sieti.
„Cieľom tejto vízie nie sú sľuby, ale systémové zmeny, ktoré budú cítiť obyvatelia vo svojom každodennom živote,“ podčiarkol. Medzi kľúčové oblasti zaradil bezpečnosť, moderné riešenia, spoluprácu, transparentnosť, udržateľnosť, dostupnosť a silnú identitu Holíča.
V roku 2022 sa uchádzali o post primátora Holíča dvaja kandidáti. Na prvom mieste sa umiestnil dlhoročný primátor mesta Zdenko Čambal so ziskom 55,88 percenta. Druhú pozíciu obsadil Bízek s 44,11 percenta platných hlasov.