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Primátor Bojníc bude v meste pôsobiť na plný pracovný úväzok
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.
Autor TASR
Bojnice 25. júna (TASR) - Záujmy obyvateľov Bojníc bude aj v budúcom volebnom období zastupovať 11 členov mestského zastupiteľstva. Mesto bude ako doposiaľ tvoriť jeden volebný obvod. Mestskí poslanci na svojom štvrtkovom rokovaní preto schválili len rozsah výkonu funkcie primátora.
Budúci primátor Bojníc bude v meste vo volebnom období 2026 - 2030 pôsobiť na plný pracovný úväzok, ako to bolo doposiaľ.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka. Termín volieb vyhlásil v utorok (23. 6.) predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD).
Budúci primátor Bojníc bude v meste vo volebnom období 2026 - 2030 pôsobiť na plný pracovný úväzok, ako to bolo doposiaľ.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka. Termín volieb vyhlásil v utorok (23. 6.) predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD).