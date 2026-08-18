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Mochnacký predstavil priority kampane aj koalíciu, ktorá ho podporuje
Mochnacký zdôraznil potrebu systémového riešenia dopravnej situácie v meste vrátane juhovýchodného obchvatu Prešova a parkovania na sídliskách.
Autor TASR
Prešov 18. augusta (TASR) - Kandidát na primátora Prešova Rastislav Mochnacký (KDH) v utorok v Prešove predstavil svoju víziu ďalšieho rozvoja mesta, priority svojej kampane, kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva aj koalíciu politických strán a hnutí, ktoré ho podporujú. Podľa Mochnackého Prešov potrebuje zmenu a predovšetkým konkrétne riešenia v doprave, parkovaní, rozvoji zelene a v podpore života v meste.
„Stovky až tisíce rozhovorov v uliciach, mestských častiach, pred domami a na námestiach nám ukázali, čo ľudí trápi a čo musí v Prešove fungovať lepšie,“ uviedol Mochnacký s tým, že obyvatelia označili za tri hlavné oblasti, v ktorých sa potrebuje mesto posunúť, dopravu, život v meste a tiež parky a zeleň.
Mochnacký zdôraznil potrebu systémového riešenia dopravnej situácie v meste vrátane juhovýchodného obchvatu Prešova a parkovania na sídliskách. Pri riešení dopravnej infraštruktúry chce spolupracovať s Prešovským samosprávnym krajom. „Tak ako som sa podieľal na záchrane futbalovej arény pre Tatran, chcem pracovať na riešeniach, ktoré Prešov potrebuje. Obchvat je nevyhnutný nielen pre dopravu, ale aj pre ďalší rozvoj mesta. Rovnako sa chcem venovať parkovaniu, ktoré je každodenným problémom mnohých Prešovčanov,“ povedal kandidát na primátora.
Ako krajinný architekt považuje Mochnacký rozvoj zelene a verejných priestorov za jednu zo svojich kľúčových tém. Prešov podľa neho potrebuje viac kvalitných parkov, stromov a miest, kde môžu ľudia tráviť voľný čas. Treťou prioritou je podľa neho samotný život v Prešove. Mesto musí byť podľa jeho slov miestom, kde chcú mladí ľudia zostať, založiť si rodinu a vrátiť sa po štúdiách či pracovných skúsenostiach.
Na utorkovej tlačovej konferencii bola predstavená aj koalícia politických strán a hnutí, ktoré podporujú Mochnackého kandidatúru. Okrem KDH sa ku kandidatúre pridali Sloboda a Solidarita, Hnutie Slovensko, Konzervatívci - Kresťanská únia, Za ľudí a NOVA. Mochnacký zároveň predstavil časť tímu kandidátov na poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove.
Záujem o post primátora Prešova doteraz ohlásili bývalý primátor a súčasný mestský a krajský poslanec Pavel Hagyari, súčasný primátor František Oľha, manažér Artúr Benes a súčasná mestská poslankyňa Svetlana Pavlovičová.
Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 24. októbra.
„Stovky až tisíce rozhovorov v uliciach, mestských častiach, pred domami a na námestiach nám ukázali, čo ľudí trápi a čo musí v Prešove fungovať lepšie,“ uviedol Mochnacký s tým, že obyvatelia označili za tri hlavné oblasti, v ktorých sa potrebuje mesto posunúť, dopravu, život v meste a tiež parky a zeleň.
Mochnacký zdôraznil potrebu systémového riešenia dopravnej situácie v meste vrátane juhovýchodného obchvatu Prešova a parkovania na sídliskách. Pri riešení dopravnej infraštruktúry chce spolupracovať s Prešovským samosprávnym krajom. „Tak ako som sa podieľal na záchrane futbalovej arény pre Tatran, chcem pracovať na riešeniach, ktoré Prešov potrebuje. Obchvat je nevyhnutný nielen pre dopravu, ale aj pre ďalší rozvoj mesta. Rovnako sa chcem venovať parkovaniu, ktoré je každodenným problémom mnohých Prešovčanov,“ povedal kandidát na primátora.
Ako krajinný architekt považuje Mochnacký rozvoj zelene a verejných priestorov za jednu zo svojich kľúčových tém. Prešov podľa neho potrebuje viac kvalitných parkov, stromov a miest, kde môžu ľudia tráviť voľný čas. Treťou prioritou je podľa neho samotný život v Prešove. Mesto musí byť podľa jeho slov miestom, kde chcú mladí ľudia zostať, založiť si rodinu a vrátiť sa po štúdiách či pracovných skúsenostiach.
Na utorkovej tlačovej konferencii bola predstavená aj koalícia politických strán a hnutí, ktoré podporujú Mochnackého kandidatúru. Okrem KDH sa ku kandidatúre pridali Sloboda a Solidarita, Hnutie Slovensko, Konzervatívci - Kresťanská únia, Za ľudí a NOVA. Mochnacký zároveň predstavil časť tímu kandidátov na poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove.
Záujem o post primátora Prešova doteraz ohlásili bývalý primátor a súčasný mestský a krajský poslanec Pavel Hagyari, súčasný primátor František Oľha, manažér Artúr Benes a súčasná mestská poslankyňa Svetlana Pavlovičová.
Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 24. októbra.