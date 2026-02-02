< sekcia Regióny
ÚMS odmieta zjednodušené označenie zlyhania samospráv pri obvodoch
Ombudsman Róbert Dobrovodský predstavil v pondelok výsledky rozsiahleho prieskumu určovania volebného práva a dodržiavania rovnosti volebného práva.
Autor TASR
Bratislava 2. februára (TASR) - Únia miest Slovenska (ÚMS) súhlasí s ombudsmanom Róbertom Dobrovodským, že rovnosť hlasu je základný ústavný princíp a kľúčový predpoklad dôvery občanov v miestnu demokraciu. Avšak riešením systémového problému nemôže byť zjednodušené označovanie „zlyhania samospráv“, ale jasné pravidlá a usmernenia zo strany štátu. Únia to konštatuje vo svojom stanovisku v reakcii na výsledky prieskumu určovania volebných obvodov a podaním na Ústavný súd (ÚS) SR pred tohtoročnými komunálnymi voľbami.
„Únia rešpektuje úlohu verejného ochrancu práv. Ak sa však potvrdzuje systémový problém, riešením nie je zjednodušené označovanie ‚zlyhania samospráv‘, ale jasné, jednotné a v praxi vykonateľné pravidlá a metodické usmernenia zo strany štátu,“ odkazuje ÚMS v stanovisku, ktoré TASR poskytla jeho hovorkyňa Daniela Piršelová.
Podrobnejšie sa únia k danej téme vyjadrí po dôkladnej analýze výsledkov predmetného prieskumu. Deklaruje však zároveň, že je pripravená spolupracovať s Kanceláriou verejného ochrancu práv a vecne príslušnými orgánmi štátu na zjednotení metodiky a príprave praktických usmernení pre mestá. Spoločným cieľom sú podľa nej férové voľby, rovnaká váha hlasu a posilnenie dôvery v miestnu demokraciu.
Ombudsman Róbert Dobrovodský predstavil v pondelok výsledky rozsiahleho prieskumu určovania volebného práva a dodržiavania rovnosti volebného práva. Do prieskumu bolo zahrnutých všetkých osem samosprávnych krajov a 34 miest z celého Slovenska. Podľa výsledkov prieskumu mnohé mestá a samosprávne kraje na Slovensku masívne, závažne a systematicky porušujú ústavný princíp rovnakého postavenia voličov a kandidátov do zastupiteľstiev. Volebné obvody majú samosprávy nastavené protiústavne.
Ombudsman zároveň v samosprávach, kde konštatovali porušenia ústavného práva, odporučil danú situáciu pred nadchádzajúcimi voľbami napraviť. Myslí si, že samosprávy na to majú dosť času. Na protiústavnú situáciu by sa však podľa neho mal pozrieť aj štát. Špecifickým prípadom je hlavné mesto, kde situáciu „komplikuje“ ustanovenie zákona o Bratislave. V tejto súvislosti sa už obrátil na ÚS SR, aby pozastavil ustanovenie a preskúmal jeho ústavnosť.
