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V Martine o pätinu klesne počet poslancov
Zníženie počtu poslancov je v Martine vynútenou zmenou vzhľadom na prechod mesta z kategórie nad 50.001 obyvateľov o kategóriu nižšie.
Autor TASR
Martin 13. júla (TASR) - Martinské mestské zastupiteľstvo sa pre budúce volebné obdobie výrazne zoštíhli. Kým doteraz v ňom pôsobilo 31 poslancov, po jesenných voľbách bude 25-členné. Na pondelkovom rokovaní o tom rozhodli mestskí poslanci schválením uznesenia o určení volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre volebné obdobie 2026 - 2030.
Zníženie počtu poslancov je v Martine vynútenou zmenou vzhľadom na prechod mesta z kategórie nad 50.001 obyvateľov o kategóriu nižšie. Ku dňu vyhlásenia volieb žilo v meste 49.693 obyvateľov, pričom zákon o obecnom zriadení umožňuje v mestách od 10.001 do 50.000 obyvateľov sformovať mestské zastupiteľstvo s minimálne 15 a maximálne 25 poslancami.
Martinčania doteraz svojich poslancov volili v siedmich volebných obvodoch. Pre nasledujúce volebné obdobie pripravila radnica tri varianty so štyrmi, piatimi a siedmimi volebnými obvodmi. Mestská rada odporučila zastupiteľstvu schváliť štyri volebné obvody, čo poslanci väčšinou hlasov akceptovali. Z 28 prítomných poslancov tento variant podporilo 16, zvyšných 12 poslancov bolo proti.
Najväčším volebným obvodom bude obvod Ľadoveň - Jahodníky - Tomčany - Stred s ôsmimi poslancami. Obvod Záturčie - Podháj - Stráne bude mať sedem poslancov a v obvodoch Sever - Košúty a Priekopa budú obyvatelia voliť po päť poslancov.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.
Zníženie počtu poslancov je v Martine vynútenou zmenou vzhľadom na prechod mesta z kategórie nad 50.001 obyvateľov o kategóriu nižšie. Ku dňu vyhlásenia volieb žilo v meste 49.693 obyvateľov, pričom zákon o obecnom zriadení umožňuje v mestách od 10.001 do 50.000 obyvateľov sformovať mestské zastupiteľstvo s minimálne 15 a maximálne 25 poslancami.
Martinčania doteraz svojich poslancov volili v siedmich volebných obvodoch. Pre nasledujúce volebné obdobie pripravila radnica tri varianty so štyrmi, piatimi a siedmimi volebnými obvodmi. Mestská rada odporučila zastupiteľstvu schváliť štyri volebné obvody, čo poslanci väčšinou hlasov akceptovali. Z 28 prítomných poslancov tento variant podporilo 16, zvyšných 12 poslancov bolo proti.
Najväčším volebným obvodom bude obvod Ľadoveň - Jahodníky - Tomčany - Stred s ôsmimi poslancami. Obvod Záturčie - Podháj - Stráne bude mať sedem poslancov a v obvodoch Sever - Košúty a Priekopa budú obyvatelia voliť po päť poslancov.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.