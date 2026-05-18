< sekcia Regióny
Z. Šubová chce priniesť zásadnú zmenu v riadení hlavného mesta
Priblížila tiež, že vo viacerých prípadoch sú jej inšpiráciou nastavenia, ktoré fungujú pri riadení Prahy.
Autor TASR
Bratislava 18. mája (TASR) - Bratislava potrebuje zásadnú zmenu v spôsobe riadenia mesta. Ako hlavný motív svojej kandidatúry na post primátorky hlavného mesta to uviedla predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová, ktorá v pondelok oficiálne ohlásila záujem uchádzať sa o hlasy Bratislavčanov v jesenných voľbách. Na poste chce využiť skúsenosti zo štátnej správy, privátneho sektora i komunálnej politiky.
Svoju kandidatúru vníma ako ponuku dostať do manažmentu metropoly efektívnosť, transparentnosť a principiálnosť v prospech verejného záujmu, a to v zmysle sloganu „Otvorím Bratislavu“, s ktorým sa bude o dôveru voličov uchádzať. „Chcem Bratislavu otvoriť verejnej kontrole, transparentnosti a skutočnému odbornému riadeniu. Naopak, zatvorím priestor pre korupciu, klientelizmus a neefektívne nakladanie s prostriedkami mesta,“ vyhlásila Šubová.
V súčasnosti je podľa nej pri riadení hlavného mesta vplyv oligarchov a záujmových skupín nadradený verejnému prospechu. Poukazuje tiež na to, že nekvalifikované riadenie magistrátu spôsobuje zníženú ekonomickú kondíciu mesta. Chce zabrániť tomu, aby obyvatelia hlavného mesta znášali čoraz väčšiu záťaž v podobe daní a poplatkov, ktoré ale neprinášajú vyššiu kvalitu života v metropole. „Jedným z mojich prvých krokov bude preto hĺbkový ekonomický a personálny audit na magistráte,“ zdôraznila Šubová.
Rovnako chce na magistráte vytvoriť špeciálnu sekciu riadenia rizík a prevencie protispoločenskej činnosti. Majú ju pomôcť vytvoriť bývalí členovia NAKA, špecializovaní na vyšetrovanie závažnej ekonomickej trestnej činnosti. „Ich úlohou nebude represia, ich úlohou bude zabezpečiť to, aby si v Bratislave nikto ani len nemyslel, že si môže prihrávať zákazky a netransparentne nakladať s verejnými prostriedkami mesta,“ vyhlásila Šubová.
Kandidátka ohlásila aj záujem stransparentniť samotné procesy mesta, k čomu má slúžiť nielen striktné dodržiavanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ale aj transparentné účty magistrátu, ktoré chce Šubová zaviesť „všade tam, kde to zákon umožňuje“. Rovnako chce zvýšiť participáciu verejnosti na rozhodovaní magistrátu.
Priblížila tiež, že vo viacerých prípadoch sú jej inšpiráciou nastavenia, ktoré fungujú pri riadení Prahy. Ako jeden zo silných príkladov spomenula motiváciu využívať mestskú hromadnú dopravu. Avizuje preto, že by pristúpila k výrazným úpravám existujúcich cien cestovného a výške sankcií.
Kandidovať na primátora Bratislavy chce aj jej súčasný šéf Matúš Vallo (Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati). Kandidatúru ohlásil aj bratislavský mestský i krajský poslanec Martin Winkler (strana Dunaj) a dlhoročná starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová (nezávislá). O post chce zabojovať aj Miroslav Heredoš a Ľubomír Geci (obaja nezávislí). Skloňuje sa aj meno ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD), ktorý sa k tejto téme vyjadrí po májom prieskume.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) ich zatiaľ oficiálne nevyhlásil.
Svoju kandidatúru vníma ako ponuku dostať do manažmentu metropoly efektívnosť, transparentnosť a principiálnosť v prospech verejného záujmu, a to v zmysle sloganu „Otvorím Bratislavu“, s ktorým sa bude o dôveru voličov uchádzať. „Chcem Bratislavu otvoriť verejnej kontrole, transparentnosti a skutočnému odbornému riadeniu. Naopak, zatvorím priestor pre korupciu, klientelizmus a neefektívne nakladanie s prostriedkami mesta,“ vyhlásila Šubová.
V súčasnosti je podľa nej pri riadení hlavného mesta vplyv oligarchov a záujmových skupín nadradený verejnému prospechu. Poukazuje tiež na to, že nekvalifikované riadenie magistrátu spôsobuje zníženú ekonomickú kondíciu mesta. Chce zabrániť tomu, aby obyvatelia hlavného mesta znášali čoraz väčšiu záťaž v podobe daní a poplatkov, ktoré ale neprinášajú vyššiu kvalitu života v metropole. „Jedným z mojich prvých krokov bude preto hĺbkový ekonomický a personálny audit na magistráte,“ zdôraznila Šubová.
Rovnako chce na magistráte vytvoriť špeciálnu sekciu riadenia rizík a prevencie protispoločenskej činnosti. Majú ju pomôcť vytvoriť bývalí členovia NAKA, špecializovaní na vyšetrovanie závažnej ekonomickej trestnej činnosti. „Ich úlohou nebude represia, ich úlohou bude zabezpečiť to, aby si v Bratislave nikto ani len nemyslel, že si môže prihrávať zákazky a netransparentne nakladať s verejnými prostriedkami mesta,“ vyhlásila Šubová.
Kandidátka ohlásila aj záujem stransparentniť samotné procesy mesta, k čomu má slúžiť nielen striktné dodržiavanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ale aj transparentné účty magistrátu, ktoré chce Šubová zaviesť „všade tam, kde to zákon umožňuje“. Rovnako chce zvýšiť participáciu verejnosti na rozhodovaní magistrátu.
Priblížila tiež, že vo viacerých prípadoch sú jej inšpiráciou nastavenia, ktoré fungujú pri riadení Prahy. Ako jeden zo silných príkladov spomenula motiváciu využívať mestskú hromadnú dopravu. Avizuje preto, že by pristúpila k výrazným úpravám existujúcich cien cestovného a výške sankcií.
Kandidovať na primátora Bratislavy chce aj jej súčasný šéf Matúš Vallo (Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati). Kandidatúru ohlásil aj bratislavský mestský i krajský poslanec Martin Winkler (strana Dunaj) a dlhoročná starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová (nezávislá). O post chce zabojovať aj Miroslav Heredoš a Ľubomír Geci (obaja nezávislí). Skloňuje sa aj meno ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD), ktorý sa k tejto téme vyjadrí po májom prieskume.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) ich zatiaľ oficiálne nevyhlásil.