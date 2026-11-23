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Zložením sľubu sa funkcie primátora Krupiny ujal Maroš Skopal
Skopal zdôraznil, že chce, aby nové vedenie mesta rozhodovalo transparentne, zákonne, zodpovedne a spravodlivo, ale zároveň ľudsky.
Autor TASR
Krupina 23. novembra (TASR) - Zložením sľubu počas slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva (MsZ) sa v pondelok ujal funkcie nový primátor Krupiny Maroš Skopal (SaS, KDH). Vo funkcii nahradil Radoslava Vazana (nezávislý), ktorý stál na čele mesta od roku 2006. Ten je aktuálne súčasťou 12-členného novozvoleného poslaneckého zboru.
Spolu s ním budú o budúcich krokoch Krupiny rozhodovať aj nezávislí poslanci Július Korčok, Martin Selecký, Jaroslav Bellák, Jozef Krilek, Michal Strelec, Tomáš Tomašovic, Andrea Loncová, Anna Borbuliaková, Peter Filuš, Anna Surovcová a poslanec za KDH Albert Macko.
Novozvolený primátor vo svojom príhovore skonštatoval, že jeho skúsenosti z pôsobenia v krajskom zastupiteľstve ho naučili, aké dôležité je vedieť spolupracovať, hľadať partnerov, pripravovať projekty a presadzovať záujmy regiónu. Tieto skúsenosti chce podľa vlastných slov teraz naplno využiť v prospech mesta.
Skopal zdôraznil, že chce, aby nové vedenie mesta rozhodovalo transparentne, zákonne, zodpovedne a spravodlivo, ale zároveň ľudsky. Vo svojej práci chce podľa jeho slov nadviazať na dobré, dokončiť zmysluplné projekty a priniesť nové riešenia tam, kde ich mesto Krupina potrebuje.
Poslanci počas rokovania schválili aj zriadenie stálych komisií pri mestskom zastupiteľstve a určili náplň ich práce.
Spolu s ním budú o budúcich krokoch Krupiny rozhodovať aj nezávislí poslanci Július Korčok, Martin Selecký, Jaroslav Bellák, Jozef Krilek, Michal Strelec, Tomáš Tomašovic, Andrea Loncová, Anna Borbuliaková, Peter Filuš, Anna Surovcová a poslanec za KDH Albert Macko.
Novozvolený primátor vo svojom príhovore skonštatoval, že jeho skúsenosti z pôsobenia v krajskom zastupiteľstve ho naučili, aké dôležité je vedieť spolupracovať, hľadať partnerov, pripravovať projekty a presadzovať záujmy regiónu. Tieto skúsenosti chce podľa vlastných slov teraz naplno využiť v prospech mesta.
Skopal zdôraznil, že chce, aby nové vedenie mesta rozhodovalo transparentne, zákonne, zodpovedne a spravodlivo, ale zároveň ľudsky. Vo svojej práci chce podľa jeho slov nadviazať na dobré, dokončiť zmysluplné projekty a priniesť nové riešenia tam, kde ich mesto Krupina potrebuje.
Poslanci počas rokovania schválili aj zriadenie stálych komisií pri mestskom zastupiteľstve a určili náplň ich práce.