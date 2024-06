Eurovoľby na košickom Luníku IX zatiaľ voličov nelákajú

Košice 8. júna (TASR) - Veľmi nízky záujem sprevádza dosiaľ voľby do Európskeho parlamentu na najväčšom rómskom sídlisku Luník IX v Košiciach. Dve volebné miestnosti v priestoroch komunitného centra boli od rána okrem členov volebných komisií prevažne prázdne, za prvé štyri hodiny prišlo odvoliť len zopár záujemcov.



V dvoch okrskoch na Luníku IX je zapísaných celkovo takmer 5000 oprávnených voličov. "Otvorili sme o 7.00 h, všetko prebieha zatiaľ v poriadku, bez problémov, účasť je zatiaľ veľmi nízka. Voliči tu však zvyknú chodiť skôr po 18.00 h," povedal pre TASR predseda okrskovej komisie číslo 1 Rastislav Šanta. Záujem o hlasovanie do prenosnej schránky v okrskoch neevidujú. Voliči, ktorí už odvolili, boli podľa Šantu v procese hlasovania zorientovaní a nepotrebovali usmernenie. "To boli ľudia, ktorí zrejme vedeli presne, čo chcú, odvolili a išli preč," povedal. Nízku účasť si Šanta vysvetľuje tým, že europarlament je pre miestnych ľudí príliš vzdialený, na sídlisku nezaregistroval ani intenzívnejšiu predvolebnú kampaň.



Mestská časť Luník IX je s výnimkou komunálnych volieb známa rekordne nízkou volebnou účasťou. Pred piatimi rokmi pri eurovoľbách bola na úrovni 3,10 percenta.