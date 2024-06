Môžeme prispieť k formovaniu európskej politiky, hovoria Petržalčania

Bratislava 8. júna (TASR) - Neúčasť vo voľbách znamená, že nechávate rozhodovať o dôležitých veciach iných, čím strácate možnosť ovplyvniť smerovanie politiky. Neplatí to len v prípadne volieb do slovenského parlamentu, ale aj do Európskeho parlamentu (EP). Ich zloženie je vždy dôležité. Sami môžeme prispieť k formovaniu európskej politiky. Zhodujú sa Petržalčania.



"Tí, ktorí ignorujú eurovoľby, by nemali zabúdať, že aj keď sa nezúčastnia, rozhodnutia Európskeho parlamentu ich stále ovplyvnia," uviedol pre TASR Petr Hlavčák.



Eurovoľby sú podľa neho dôležité, pretože europarlament má významný vplyv na tvorbu zákonov, ktoré ovplyvňujú každodenný život obyvateľov krajín Európskej únie vrátane Slovenska. Rozhoduje pritom o širokej škále tém. Účasťou vo voľbách tak môžu občania prispieť k formovaniu európskej politiky a zabezpečiť, aby boli ich záujmy zastúpené na európskej úrovni. Pre krajinu ako celok je dôležité mať svoj hlas v týchto rozhodnutiach.



Za nízkou účasťou v eurovoľbách na Slovensku vníma viacero faktorov. Od nedostatku informácií a povedomia o tom, aký vplyv má Európsky parlament na každodenný život ľudí cez pocit odcudzenia, keďže mnohí podľa neho chybne vnímajú EÚ ako vzdialenú a menej relevantnú pre ich problémy. Rovnako sa pod to môže podpisovať určitá únava z politického systému a nedôvera voči politikom, ale tiež mylný pocit ľudí, že ich hlas nemá veľkú váhu v kontexte celej Európy.



Dôležitosť zloženia europarlamentu vníma aj Tomáš Mihály. "Podľa toho sa potom vyvíja smerovanie a fungovanie celej EÚ," skonštatoval. Na otázku, prečo majú Slováci nízky záujem o voľby, poznamenal, že si možno myslia, že "Brusel je ďaleko, čo môžu mať s nami spoločné"?



Voliť sa v sobotu aj Petržalčanka Janka, ako hovorí, aj kvôli svojmu dieťaťu. "Chcem, aby malo planétu, na ktorej sa dá žiť. V environmentálnej oblasti potrebujeme urobiť veľké zmeny a EÚ je v tomto silná inšpirácia, silný partner," myslí si.



Na margo účasti v eurovoľbách na Slovensku poznamenala, že ľudia sa vždy prirodzene zaujímali o veci, ktoré sa ich bezprostredne týkajú alebo dejú v ich blízkosti. Rovnako tak im je bližšia samosprávna politika ako politika európska. Podľa nej možno aj preto, že jej v konečnom dôsledku ani nerozumejú a nevedia, aký vplyv budú mať európske rozhodnutia na ich životy.