Okresné volebné komisie v Prešovskom kraji začali s kontrolami

Prešov 8. júna (TASR) - V Prešovskom kraji prebiehajú voľby do Európskeho parlamentu bez narušení a zatiaľ neriešia ani podnety. Pre TASR to potvrdili jednotlivé okresné volebné komisie (OVK). Viaceré z nich sa už vybrali na kontroly do volebných miestností.



OVK v Humennom má 165 okrskov vrátane okresov Snina a Medzilaborce. Zapisovateľ Ján Sental uviedol, že sa na komisiu zatiaľ nikto neobrátil a časť OVK je už na kontrolách volebných miestností.



Prebiehajúce kontroly OVK Poprad, kde je 92 volebných okrskov, potvrdil zapisovateľ Maroš Baranec s tým, že popoludní sa plánujú zamerať na okres Levoča so 47 okrskami. "Počas dňa by sme chceli vykonať čo najviac kontrol," uviedla členka OVK Stropkov Mária Džupinová, s tým, že majú v obvode 52 okrskov.



OVK Bardejov eviduje bezproblémový priebeh v 116 okrskoch, potvrdila zapisovateľka Galina Lacová Ščerbáková. Rovnako voľby prebiehajú aj podľa OVK Vranov nad Topľou a Kežmarok.



"Máme naplánovaných počas dňa viacero kontrol, aktuálne si ich komisia rozdeľuje," uviedla predsedníčka OVK v Prešove Kamila Stašková, s tým, že v 231 okrskoch zatiaľ evidujú bezproblémový priebeh. Zapisovateľ OVK Stará Ľubovňa so 61 volebnými okrskami Peter Lompart zhodnotil, že doposiaľ nezaznamenali ťažkosti ani problémy.



Vedúci odboru všeobecnej vnútornej správy Okresného úradu Svidník Martin Miščík pre TASR uviedol, že zatiaľ OVK nekontaktovali ani voliči, ani nikto zo 78 volebných okrskov so žiadosťou o radu, ani s problémami či podnetmi.