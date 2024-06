Pre pacientov v košickej UNLP otvorili dočasnú miestnosť pre voľby

Košice 8. júna (TASR) - Možnosť hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu mali v sobotu aj pacienti a zamestnanci košickej Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP). V areáli nemocnice na Rastislavovej ulici v X. pavilóne otvorili od 14.00 do 15.00 h miestnosť na hlasovanie s prenosnou volebnou schránkou.



"Možnosť odvoliť majú či už zamestnanci, alebo pacienti, ktorí spĺňajú podmienky, čiže buď majú hlasovací preukaz, alebo majú bydlisko v pôsobnosti tohto okrsku," uviedol pre TASR predseda volebného okrsku číslo 11 v mestskej časti Juh Roman Šup.



Miestnosť na hlasovanie sa nachádzala na prízemí pavilónu. V priebehu hodiny prišli odvoliť s hlasovacím preukazom piati pacienti a jedna lekárka, ktorá mala celodennú službu. Oproti predchádzajúcim prezidentským voľbám to bol omnoho nižší záujem voličov. Po 15.00 h členky komisie išli s prenosnou schránkou na oddelenia za dvomi imobilnými pacientmi, ktorí o to požiadali a mali vybavený hlasovací preukaz.



V areáli UNLP na Triede SNP v mestskej časti Západ bola nahlásená možnosť voliť do prenosnej volebnej schránky pre mobilných pacientov i službukonajúcich zamestnancov od 14.30 do 15.30 h. K imobilným pacientom, ktorí o hlasovanie požiadali príslušnú okrskovú volebnú komisiu a vybavili si hlasovací preukaz, išli členovia komisie priamo na oddelenia.