Turisti dávali pred voľbami prednosť Jánošíkovým dieram

Terchová 8. júna (TASR) - Volebnú účasť v rodisku legendárneho Juraja Jánošíka zvyknú vylepšovať turisti prichádzajúci do malebných zákutí Malej Fatry. S hlasovacími preukazmi môžu využiť dovedna päť volebných miestností, pričom jedna z nich sa nachádza v hoteli priamo pri vstupe do známych Jánošíkových dier. O sobotňajšie eurovoľby je však medzi turistami zatiaľ minimálny záujem. Predsedníčka tamojšej volebnej komisie Iveta Kubalová pre TASR potvrdila, že v priebehu prvých troch hodín sobotňajších eurovolieb využil hlasovacie preukazy len jeden manželský pár zo Slovenského Grobu.



Vo voličských zoznamoch obce Terchová je zapísaných viac ako 3200 miestnych obyvateľov s volebným právom. V turisticky atraktívnej obci je zriadených päť volebných miestností, z ktorých po dve sú lokalizované na obecnom úrade a v miestnej základnej škole. "Volebný okrsok Biely potok je zriaďovaný v areáli hoteli pravidelne už niekoľko rokov. Niekedy sa volilo v besiedke, voľby už boli aj v hotelovej jedálni a dnes nám na voľby vyčlenili salónik," uviedla Kubalová.



Pred piatimi rokmi sa volebná účasť v Terchovej pohybovala tesne nad 18 percentami, v piatich okrskoch spočítali hlasy od 649 voličov. Volebná účasť v Bielom Potoku sa za tri hodiny ledva prehupla cez štyri percentá. "Z 587 oprávnených voličov zapísaných vo voličských zoznamoch prišlo využiť svoje volebné právo zatiaľ 27. S hlasovacím preukazom odvolili dvaja ľudia," konkretizovala Kubalová.



Väčšina oslovených turistov nevedela o existencii volebnej miestnosti v tesnej blízkosti vstupu na známy turistický chodník. Duo dospelých zo štvorčlennej rodiny z Dubnice nad Váhom sa údajne voliť chystá. "Výlet sme mali naplánovaný už mesiac a ak by sme vedeli, že volebná miestnosť je tak blízko, asi by sme si vybavili hlasovacie preukazy. Takto sa budeme musieť poponáhľať domov," priznala pani Alena.



Päťdesiatnik Ivan bol v Jánošíkových dierach už niekoľkokrát a podľa vlastných slov sa tam vždy rád vracia. "Hlasovací preukaz mám so sebou a aj keď sa hovorí, že ráno je múdrejšie večera, pôjdem si najprv vyvetrať hlavu a až potom zájdem do volebnej miestnosti," dodal turista z obce pri Prievidzi.