V Humennom volia aj v priestoroch Vihorlatského múzea

Humenné 8. júna (TASR) - V Humennom občania volia aj v priestoroch renesančného kaštieľa, v ktorom sídli Vihorlatské múzeum. Vo volebnom okrsku číslo 11 je zapísaných vyše 2000 voličov. Ako pre TASR uviedla predsedníčka volebnej komisie Anna Kostrejová, ľudia prichádzajú postupne, dopoludnia vydali okolo 250 obálok.



"Zatiaľ mám pocit, že tu boli ľudia, ktorí to tu poznajú. Keď prídu, obzerajú si to, lebo je to predsa len historická budova. Zatiaľ prichádzajú skôr starší voliči, mladších očakávame neskôr," dodala s tým, že viac ľudí prišlo odvoliť ráno po omši v kostole. Priebeh volieb zatiaľ hodnotí ako pokojný.



"Zaujímavé to máme v kaštieli, má to dobrú polohu, lebo je to v strede mesta," zhodnotila Valéria Hnátová, ktorá v miestnosti v kaštieli odvolila spolu s manželom a psom Falkom.



To, že v priestoroch Vihorlatského múzea prebiehajú voľby, činnosť ani prevádzku múzea podľa riaditeľky Zuzany Koščovej neovplyvňuje. "Otvorené máme ako štandardne, od 14. hodiny a k dispozícii sú návštevníkom expozície v kaštieli aj skanzen. Cez víkend je múzeum zvyčajne navštevované," dodala Koščová.