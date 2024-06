Víťazom eurovolieb vo Zvolene je PS, v Detve vyhral Smer-SD

Zvolen 10. júna (TASR) - Víťazom volieb do Európskeho parlamentu (EP) je vo Zvolene Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 32,35 percenta. Podľa údajov Štatistického úradu SR získalo v meste 3734 hlasov. Druhá skončila strana Smer-SD s 27,32 percenta a so 3154 odovzdanými hlasmi.



Tretia Republika získala vo Zvolene 10,99 percenta a 1269 hlasov. Nasleduje Hlas-SD so 8,23-percentným podielom a s 950 hlasmi. KDH volilo 624 ľudí, čo predstavuje 5,40 percenta. SaS dostalo vo Zvolene 587 hlasov, čo je 5,08 percenta. Demokrati so 4,33-percentným podielom získali 500 hlasov.



SNS skončila so 1,84-percentným podielom a 213 hlasmi. Koalícii Slovensko, Za ľudí odovzdalo hlas 168 voličov, spolu tak získala 1,45 percenta, Zdravý rozum volilo 136 ľudí (1,17 percenta). Zvyšné strany získali pod jedno percento hlasov. Na eurovoľbách sa vo Zvolene zúčastnilo 11.717 voličov, čo predstavuje volebnú účasť 35,80 percenta.



Voľby do EP vyhral v Detve Smer-SD, ktorý získal 32,91 percenta hlasov. Volilo ho 1308 ľudí. Na druhom mieste sa umiestnilo hnutie PS so ziskom 19,92 percenta hlasov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR. Tretie miesto obsadila Republika so ziskom 17,21 percenta. Volebná účasť dosiahla v Detve 35,71 percenta.