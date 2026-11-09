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Milan Majerský sa ujal funkcie predsedu PSK, poslanci zložili sľub

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Na snímke predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský sa podpisuje počas ustanovujúceho Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja v Prešove v pondelok 9. novembra 2026. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Počet poslancov sa oproti predchádzajúcemu volebnému obdobiu zvýšil zo 65 na 67.

Autor TASR
,aktualizované 
Prešov 9. novembra (TASR) - Predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský v pondelok slávnostným zložením sľubu vstúpil do ďalšieho funkčného obdobia a prevzal vedenie Úradu PSK. Na ustanovujúcom zasadnutí krajského zastupiteľstva v historickej budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove zložilo sľub aj 63 zo 67 zvolených poslancov. Zvyšní štyria sa na zasadnutí nezúčastnili a poslanecký sľub zložia neskôr.

Počet poslancov sa oproti predchádzajúcemu volebnému obdobiu zvýšil zo 65 na 67. Celkovo 19 poslancov je nových. V Zastupiteľstve PSK bude mať najväčšie zastúpenie koalícia KDH, Hnutie Slovensko, SaS, Za ľudí a Konzervatívci - Kresťanská únia, ktorá získala 26 mandátov. Nezávislí kandidáti obsadia 24 poslaneckých kresiel. Strana Hlas-SD získala v krajskom zastupiteľstve desať mandátov, koalícia Progresívne Slovensko (PS) a Demokrati štyri. Po jednom poslancovi budú mať Smer-SD, Úsvit a Republika.



Majerský je presvedčený, že s poslancami krajského zastupiteľstva v novom volebnom období dokážu nájsť spoločnú reč. „Aj keď možno bolo kedysi v minulom volebnom období niečo zlé, tak treba začať odznova a pozerať dopredu. Som presvedčený, že dokážeme nájsť spoločnú reč, ak budeme mať vnútorne dobrú vôľu,“ uviedol Majerský.

Napriek konsolidácii verejných financií chce kraj pokračovať v rozvojových projektoch, a to aj prostredníctvom eurofondov a úspor dosiahnutých vlastnými konsolidačnými opatreniami, napríklad znížením počtu zamestnancov. „Aj keď je konsolidácia, aj keď tých peňazí je menej, urobíme všetko pre to, aby sme mohli pracovať v našich projektoch, hlavne cez budovanie rôznych inštitúcií, cez eurofondy, ale potom aj cez peniaze, ktoré dokážeme ušetriť,“ zdôraznil Majerský.

Za hlavnú prioritu označil budovanie a opravu cestnej infraštruktúry vrátane obchvatov miest. Kraj chce zároveň pokračovať v rozvoji sociálnych zariadení, školstva a duálneho vzdelávania. Majerský plánuje rokovať so súčasnou aj budúcou vládou o tom, aby 40 percent eurofondov určených pre Slovensko smerovalo do regiónov. Za dôležité považuje aj odstránenie nerovností pri prerozdeľovaní výnosov dane z príjmov fyzických osôb medzi samosprávne kraje. Podľa neho dostáva PSK z každého eura iba 94 centov, zatiaľ čo iné kraje získavajú viac.

Milan Majerský bol kandidátom koalície KDH, Slovensko, SaS, Za ľudí, Konzervatívci a Progresívne Slovensko. Získal 138.819 hlasov, čo predstavuje 48,77 percenta. Zvíťazil nad Milanom Mazurekom, ktorý kandidoval za hnutie Republika. Ten získal 100.131 hlasov, čo predstavuje 35,18 percenta.
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