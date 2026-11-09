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Milan Majerský sa ujal funkcie predsedu PSK, poslanci zložili sľub
Počet poslancov sa oproti predchádzajúcemu volebnému obdobiu zvýšil zo 65 na 67.
Autor TASR,aktualizované
Prešov 9. novembra (TASR) - Predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský v pondelok slávnostným zložením sľubu vstúpil do ďalšieho funkčného obdobia a prevzal vedenie Úradu PSK. Na ustanovujúcom zasadnutí krajského zastupiteľstva v historickej budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove zložilo sľub aj 63 zo 67 zvolených poslancov. Zvyšní štyria sa na zasadnutí nezúčastnili a poslanecký sľub zložia neskôr.
Počet poslancov sa oproti predchádzajúcemu volebnému obdobiu zvýšil zo 65 na 67. Celkovo 19 poslancov je nových. V Zastupiteľstve PSK bude mať najväčšie zastúpenie koalícia KDH, Hnutie Slovensko, SaS, Za ľudí a Konzervatívci - Kresťanská únia, ktorá získala 26 mandátov. Nezávislí kandidáti obsadia 24 poslaneckých kresiel. Strana Hlas-SD získala v krajskom zastupiteľstve desať mandátov, koalícia Progresívne Slovensko (PS) a Demokrati štyri. Po jednom poslancovi budú mať Smer-SD, Úsvit a Republika.
Majerský je presvedčený, že s poslancami krajského zastupiteľstva v novom volebnom období dokážu nájsť spoločnú reč. „Aj keď možno bolo kedysi v minulom volebnom období niečo zlé, tak treba začať odznova a pozerať dopredu. Som presvedčený, že dokážeme nájsť spoločnú reč, ak budeme mať vnútorne dobrú vôľu,“ uviedol Majerský.
Napriek konsolidácii verejných financií chce kraj pokračovať v rozvojových projektoch, a to aj prostredníctvom eurofondov a úspor dosiahnutých vlastnými konsolidačnými opatreniami, napríklad znížením počtu zamestnancov. „Aj keď je konsolidácia, aj keď tých peňazí je menej, urobíme všetko pre to, aby sme mohli pracovať v našich projektoch, hlavne cez budovanie rôznych inštitúcií, cez eurofondy, ale potom aj cez peniaze, ktoré dokážeme ušetriť,“ zdôraznil Majerský.
Za hlavnú prioritu označil budovanie a opravu cestnej infraštruktúry vrátane obchvatov miest. Kraj chce zároveň pokračovať v rozvoji sociálnych zariadení, školstva a duálneho vzdelávania. Majerský plánuje rokovať so súčasnou aj budúcou vládou o tom, aby 40 percent eurofondov určených pre Slovensko smerovalo do regiónov. Za dôležité považuje aj odstránenie nerovností pri prerozdeľovaní výnosov dane z príjmov fyzických osôb medzi samosprávne kraje. Podľa neho dostáva PSK z každého eura iba 94 centov, zatiaľ čo iné kraje získavajú viac.
Milan Majerský bol kandidátom koalície KDH, Slovensko, SaS, Za ľudí, Konzervatívci a Progresívne Slovensko. Získal 138.819 hlasov, čo predstavuje 48,77 percenta. Zvíťazil nad Milanom Mazurekom, ktorý kandidoval za hnutie Republika. Ten získal 100.131 hlasov, čo predstavuje 35,18 percenta.
Počet poslancov sa oproti predchádzajúcemu volebnému obdobiu zvýšil zo 65 na 67. Celkovo 19 poslancov je nových. V Zastupiteľstve PSK bude mať najväčšie zastúpenie koalícia KDH, Hnutie Slovensko, SaS, Za ľudí a Konzervatívci - Kresťanská únia, ktorá získala 26 mandátov. Nezávislí kandidáti obsadia 24 poslaneckých kresiel. Strana Hlas-SD získala v krajskom zastupiteľstve desať mandátov, koalícia Progresívne Slovensko (PS) a Demokrati štyri. Po jednom poslancovi budú mať Smer-SD, Úsvit a Republika.
Majerský je presvedčený, že s poslancami krajského zastupiteľstva v novom volebnom období dokážu nájsť spoločnú reč. „Aj keď možno bolo kedysi v minulom volebnom období niečo zlé, tak treba začať odznova a pozerať dopredu. Som presvedčený, že dokážeme nájsť spoločnú reč, ak budeme mať vnútorne dobrú vôľu,“ uviedol Majerský.
Napriek konsolidácii verejných financií chce kraj pokračovať v rozvojových projektoch, a to aj prostredníctvom eurofondov a úspor dosiahnutých vlastnými konsolidačnými opatreniami, napríklad znížením počtu zamestnancov. „Aj keď je konsolidácia, aj keď tých peňazí je menej, urobíme všetko pre to, aby sme mohli pracovať v našich projektoch, hlavne cez budovanie rôznych inštitúcií, cez eurofondy, ale potom aj cez peniaze, ktoré dokážeme ušetriť,“ zdôraznil Majerský.
Za hlavnú prioritu označil budovanie a opravu cestnej infraštruktúry vrátane obchvatov miest. Kraj chce zároveň pokračovať v rozvoji sociálnych zariadení, školstva a duálneho vzdelávania. Majerský plánuje rokovať so súčasnou aj budúcou vládou o tom, aby 40 percent eurofondov určených pre Slovensko smerovalo do regiónov. Za dôležité považuje aj odstránenie nerovností pri prerozdeľovaní výnosov dane z príjmov fyzických osôb medzi samosprávne kraje. Podľa neho dostáva PSK z každého eura iba 94 centov, zatiaľ čo iné kraje získavajú viac.
Milan Majerský bol kandidátom koalície KDH, Slovensko, SaS, Za ľudí, Konzervatívci a Progresívne Slovensko. Získal 138.819 hlasov, čo predstavuje 48,77 percenta. Zvíťazil nad Milanom Mazurekom, ktorý kandidoval za hnutie Republika. Ten získal 100.131 hlasov, čo predstavuje 35,18 percenta.