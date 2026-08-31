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Poslanci Prešovského kraja nevyhoveli protestu prokurátora
Takýto materiál bol zo strany Úradu PSK predložený aj na pondelkové rokovanie, podporu poslancov však nezískal.
Autor TASR
Prešov 31. augusta (TASR) - Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v pondelok nevyhovelo protestu prokurátora Generálnej prokuratúry (GP) SR proti júnovému uzneseniu o určení volebných obvodov a počte krajských poslancov. Poslanci v pondelok schválili návrh, ktorým protest vzali na vedomie. V októbrových voľbách tak zostáva zachovaných 13 volebných obvodov a voliť sa bude 67 poslancov. Predseda PSK Milan Majerský upozornil, že ďalší postup môže viesť aj k súdnemu konaniu.
„Bolo prijaté v podstate také hybridné riešenie, že Zastupiteľstvo PSK berie na vedomie protest prokurátora Generálnej prokuratúry,“ uviedol po rokovaní Majerský. Podľa neho by bolo správnym riešením vyhovieť protestu a prijať návrh, ktorý počítal s 12 volebnými obvodmi a 55 poslancami.
Takýto materiál bol zo strany Úradu PSK predložený aj na pondelkové rokovanie, podporu poslancov však nezískal. Počítal so spojením okresov Medzilaborce a Stropkov do jedného volebného obvodu a so znížením celkového počtu krajských poslancov zo 67 na 55.
„Nad PSK visí takzvaný Damoklov meč, najmä preto, lebo voľby môžu byť vyhlásené za neplatné a môžu sa opakovať. Táto možnosť naďalej existuje. Samozrejme, nie je dobré zneisťovať voličov. Voľby sú vyhlásené, volebných obvodov zostáva 13 ako doteraz a voliť sa bude 67 poslancov. To, ako rozhodne správny súd, respektíve Najvyšší správny súd, dopredu neviem a ani to nechcem prejudikovať. GP aj verejný ochranca práv však už pred časom upozornili, že možnosť opakovania volieb zostáva, keďže sme protestu GP nevyhoveli,“ povedal Majerský.
Poukázal tiež na to, že zmenu spôsobu určenia volebných obvodov odporúčali viaceré inštitúcie. Spomenul Benátsku komisiu, verejného ochrancu práv i GP SR. Odmietol zároveň kritiku, že júnové uznesenie nemal ako predseda kraja podpísať. Podľa neho GP posudzuje schválené a podpísané uznesenia.
„Ďalší postup vo veci určí prokurátor až po tom, ako bude doručené a preštudované predmetné uznesenie v písomnom vyhotovení,“ uviedla pre TASR hovorkyňa GP SR Zuzana Drobová k uzneseniu, ktoré v pondelok schválili krajskí poslanci.
Prešovskí krajskí poslanci 22. júna schválili zvýšenie počtu poslancov PSK zo 65 na 67, hoci pôvodný návrh Úradu PSK počítal s ich znížením na 55 a so spojením volebných obvodov Medzilaborce a Stropkov. Predseda PSK Milan Majerský uznesenie podpísal s tým, že chcel poznať stanovisko generálneho prokurátora. Generálna prokuratúra SR následne uznesenie napadla pre rozpor so zákonom a ústavným princípom rovnosti volebného práva. Kraj protest uznal a pripravil nový návrh na zníženie počtu volebných obvodov z 13 na 12 a poslancov zo 67 na 55, zastupiteľstvo však o ňom pre uznášanianeschopnosť nerokovalo 24. júla, 4. augusta ani v pondelok 17. augusta.
Voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 24. októbra.
„Bolo prijaté v podstate také hybridné riešenie, že Zastupiteľstvo PSK berie na vedomie protest prokurátora Generálnej prokuratúry,“ uviedol po rokovaní Majerský. Podľa neho by bolo správnym riešením vyhovieť protestu a prijať návrh, ktorý počítal s 12 volebnými obvodmi a 55 poslancami.
Takýto materiál bol zo strany Úradu PSK predložený aj na pondelkové rokovanie, podporu poslancov však nezískal. Počítal so spojením okresov Medzilaborce a Stropkov do jedného volebného obvodu a so znížením celkového počtu krajských poslancov zo 67 na 55.
„Nad PSK visí takzvaný Damoklov meč, najmä preto, lebo voľby môžu byť vyhlásené za neplatné a môžu sa opakovať. Táto možnosť naďalej existuje. Samozrejme, nie je dobré zneisťovať voličov. Voľby sú vyhlásené, volebných obvodov zostáva 13 ako doteraz a voliť sa bude 67 poslancov. To, ako rozhodne správny súd, respektíve Najvyšší správny súd, dopredu neviem a ani to nechcem prejudikovať. GP aj verejný ochranca práv však už pred časom upozornili, že možnosť opakovania volieb zostáva, keďže sme protestu GP nevyhoveli,“ povedal Majerský.
Poukázal tiež na to, že zmenu spôsobu určenia volebných obvodov odporúčali viaceré inštitúcie. Spomenul Benátsku komisiu, verejného ochrancu práv i GP SR. Odmietol zároveň kritiku, že júnové uznesenie nemal ako predseda kraja podpísať. Podľa neho GP posudzuje schválené a podpísané uznesenia.
„Ďalší postup vo veci určí prokurátor až po tom, ako bude doručené a preštudované predmetné uznesenie v písomnom vyhotovení,“ uviedla pre TASR hovorkyňa GP SR Zuzana Drobová k uzneseniu, ktoré v pondelok schválili krajskí poslanci.
Prešovskí krajskí poslanci 22. júna schválili zvýšenie počtu poslancov PSK zo 65 na 67, hoci pôvodný návrh Úradu PSK počítal s ich znížením na 55 a so spojením volebných obvodov Medzilaborce a Stropkov. Predseda PSK Milan Majerský uznesenie podpísal s tým, že chcel poznať stanovisko generálneho prokurátora. Generálna prokuratúra SR následne uznesenie napadla pre rozpor so zákonom a ústavným princípom rovnosti volebného práva. Kraj protest uznal a pripravil nový návrh na zníženie počtu volebných obvodov z 13 na 12 a poslancov zo 67 na 55, zastupiteľstvo však o ňom pre uznášanianeschopnosť nerokovalo 24. júla, 4. augusta ani v pondelok 17. augusta.
Voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 24. októbra.