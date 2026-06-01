Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 1. jún 2026Meniny má Žaneta
< sekcia Regióny

Post predsedu Košického kraja chce vo voľbách obhájiť Rastislav Trnka

.
Predseda KSK Rastislav Trnka, archívna snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Trnka je predsedom KSK od roku 2017, vo funkcii je druhé funkčné obdobie.

Autor TASR
Košice 1. júna (TASR) - Post predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) chce v jesenných regionálnych voľbách obhájiť Rastislav Trnka. Oznámil to v pondelok s tým, že bude kandidovať ako nezávislý.

Kampaň bude viesť so sloganom „S Rasťom kraj rastie“. „Pred rokmi som sľúbil, že náš kraj spoločne rozhýbeme - a to sa podarilo. Košický kraj rastie. Stále však máme množstvo projektov, ktoré treba dokončiť, a vďaka ktorým vieme náš kraj urobiť ešte lepším miestom na život. Preto som sa rozhodol opäť uchádzať o dôveru ľudí," uviedol Trnka. Poukázal na investície a podporu rozvoja v kraji v oblasti obnovy ciest a mostov, dopravy, zdravotníctva, kultúry, inovácií, športovísk či turizmu za minulé roky.

Podpisy pod kandidatúru začne zbierať po oficiálnom vyhlásení termínu volieb. Podporu pri prezentácii Trnkovej kandidatúry prišli vyjadriť desiatky starostov a primátorov z kraja vrátane krajských poslancov.

Trnka je predsedom KSK od roku 2017, vo funkcii je druhé funkčné obdobie. Kandidatúru na predsedu KSK v nadchádzajúcich voľbách už verejne ohlásili aj Marián Porvažník s podporou koalície PS, SaS, Hnutie Slovensko, Za ľudí, Demokrati, OKS a DS-ODS, košická viceprimátorka a krajská poslankyňa za KDH Lucia Gurbáľová a podnikateľ Džemal Kodrazi ako nezávislý kandidát.

Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa majú konať 24. októbra. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) ich zatiaľ oficiálne nevyhlásil.
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Ste skutočný pamätník slovenskej retro éry?

HRABKO: Riešenie požiadavky SNS nebolo štandardné, ale predišlo kríze

VIDEO: DRÁMA V KOŠICIACH: Zrazili sa dva teplovzdušné balóny

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal jún?