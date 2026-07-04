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Volebná miestnosť v Blhovciach bude otvorená do 22.30
V sobotu o 7.00 h sa začalo desiate referendum v histórii samostatnej SR.
Autor TASR
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Rimavská Sobota 4. júla (TASR) - V obci Blhovce v okrese Rimavská Sobota bude možné v sobotnom referende hlasovať do 22.30 h. Dôvodom je neskoršie otvorenie volebnej miestnosti. Otvorili ju s polhodinovým oneskorením, namiesto o 7.00 h to bolo o 7.30 h. Pre TASR to potvrdili z okresnej volebnej komisie v Rimavskej Sobote. Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie v obci mala náhly zdravotný problém.
„Volebné miestnosti boli otvorené, okrem jednej, ktorá je v obci Blhovce, okres Rimavská Sobota, kde sa udial nejaký zdravotný problém zapisovateľke okrskovej volebnej komisie, ktorá je aj zamestnankyňa obce a mala na starosti zoznam voličov, ktorý teraz okrsková komisia nemá k dispozícii,“ priblížil na rannej tlačovej konferencii šéf odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Martin Gajdoš.
V sobotu o 7.00 h sa začalo desiate referendum v histórii samostatnej SR. Slováci v ňom rozhodujú o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volebné miestnosti sú otvorené od 7.00 h do 22.00 h.
„Volebné miestnosti boli otvorené, okrem jednej, ktorá je v obci Blhovce, okres Rimavská Sobota, kde sa udial nejaký zdravotný problém zapisovateľke okrskovej volebnej komisie, ktorá je aj zamestnankyňa obce a mala na starosti zoznam voličov, ktorý teraz okrsková komisia nemá k dispozícii,“ priblížil na rannej tlačovej konferencii šéf odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Martin Gajdoš.
V sobotu o 7.00 h sa začalo desiate referendum v histórii samostatnej SR. Slováci v ňom rozhodujú o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volebné miestnosti sú otvorené od 7.00 h do 22.00 h.