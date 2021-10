Volebná účasť v Sečovciach je porovnateľná s tou spred troch rokov

Sečovce 23. októbra (TASR) – Volebná účasť v sobotňajších doplňujúcich voľbách do orgánov samosprávy v Sečovciach je zatiaľ porovnateľná s komunálnymi voľbami spred troch rokov. Pre TASR to povedal predseda mestskej volebnej komisie Ferdinand Korn.



Podľa jeho slov je priebeh volieb, v ktorých si obyvatelia volia primátora, doposiaľ zákonný a pokojný. Nezaznamenali žiadne problémy ani v súvislosti s dodržiavaním protiepidemických opatrení. „Je príjemné počasie, sobota, predpokladám, že voliči sa venujú svojim záhradkárskym činnostiam. Uvidíme, aká bude situácia do 22.00 h.,“ dodal v súvislosti s volebnou účasťou. Ako pripomenul, komunálne voľby, keď si budú obyvatelia opäť voliť primátora, ale už aj mestských poslancov, budú zhruba o rok.



Svoje volebné právo v sobotu využila aj obyvateľka Sečoviec Henika. „Situáciu vnímam ako katastrofálnu, rozhodla som sa ísť voliť preto, lebo to chcem zmeniť. Bývame tu, žijeme, mám tu dieťa. Chcem, aby sa tu niečo začalo riešiť,“ povedala pre TASR. Protiepidemické opatrenia, ktoré tieto voľby sprevádzajú, jej neprekážajú. „Myslím si, že keď sa dodržia všetky rozstupy, nie je to až také hrozné, dá sa to ustáť,“ dodala volička.



O post primátora Sečoviec sa uchádza päť kandidátov. Bývalý primátor Jozef G. sa v marci tohto roka vzdal mandátu po tom, ako ho vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) obvinil zo zločinu prijímania úplatku v kauze prideľovania mestských bytov.



Okrem poslancov vo vybraných obciach a primátora v Sečovciach si starostov v rámci východného Slovenska volia v Strihovciach v Sninskom okrese aj v Kračúnovciach v okrese Svidník. Ich volebné komisie rovnako potvrdili, že voľby zatiaľ prebiehajú pokojne a bez incidentov. V oboch obciach evidujú na post starostu po jednom kandidátovi.



Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí sa vyhlasujú v prípade, ak sa v niektorej obci nekonali, alebo ak zanikol mandát poslanca či starostu bez náhradníka. Zákon tiež stanovuje, že voľby sa zopakujú, ak ich vyhlásil Ústavný súd SR za neplatné. Na celom území Slovenska sa volebné miestnosti v sobotu ráno otvorili v 25 obciach, k dispozícii majú byť do 22.00 h. Voliči s nariadenou domácou izoláciou v súvislosti s protiepidemickými opatreniami nemôžu voliť vo volebnej miestnosti ani prostredníctvom prenosnej schránky.