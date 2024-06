Volebná účasť v TSK bola druhá najvyššia spomedzi slovenských krajov

Trenčín 10. júna (TASR) - Volebná účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu dosiahla v Trenčianskom samosprávnom kraji 37,85 percenta. Po Bratislavskom samosprávnom kraji bola druhá najvyššia spomedzi slovenských krajov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.



Najvyššia volebná účasť bola v TSK v okrese Trenčín, kde prišlo k voľbám 39,94 percenta oprávnených voličov. Najnižšia účasť bola v TSK v okrese Partizánske, kde prišlo k urnám 35,50 percenta voličov.



Na Slovensku dosiahla účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu 34,38 percenta. Najvyššia bola v Bratislavskom samosprávnom kraji (44,53 percenta), najnižšia v Košickom samosprávnom kraji (28,33 percenta).