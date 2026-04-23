Volebné obdobie samosprávam by sa mohlo predĺžiť, návrh je v 2.čítaní
Poslanci zároveň posunuli do druhého čítania aj novelu zákona o obecnom zriadení, ktorou sa mení aj zákon o meste Košice.
Autor TASR
Bratislava 23. apríla (TASR) - Volebné obdobie v samosprávach by sa mohlo predĺžiť zo štyroch na päť rokov. Vyplýva to z návrhu novely Ústavy SR, ktorú vo štvrtok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Predložila ju skupina poslancov za Hlas-SD spolu s Romanom Malatincom (nezaradený). Ak by sa podarilo zmenu definitívne schváliť, predĺženie volebného obdobia by malo platiť už od jesenných volieb. Zo 144 hlasujúcich bolo za 79 poslancov. Na definitívne schválenie ústavy bude potrebných aspoň 90 hlasov.
Dĺžka volebného obdobia obecného, respektíve mestského zastupiteľstva, starostu obce, respektíve primátora mesta, takisto zastupiteľstva vyššieho územného celku (VÚC) a predsedu VÚC sa má zvýšiť z aktuálnych štyroch na päť rokov. Zmena má posilniť stabilitu miestnej a regionálnej samosprávy, zvýšiť kontinuitu strategického riadenia a vytvoriť lepšie podmienky pre dlhodobé plánovanie a zodpovedné napĺňanie rozvojových priorít území.
„Súčasná dĺžka volebného obdobia vytvára objektívny nesúlad medzi politickým mandátom volených predstaviteľov a cyklom strategického riadenia územného rozvoja, čo v praxi vedie k diskontinuite rozhodovania, oneskoreniam v realizácii projektov a znižovaniu efektívnosti verejných investícií,“ pripomenuli predkladatelia. Väčšina kľúčových strategických dokumentov samospráv je podľa nich koncipovaná v päťročnom časovom horizonte.
V prípade schválenia by mala nová legislatíva platiť od 15. júna tohto roka. To znamená, že v spojených samosprávnych voľbách, ktoré budú 24. októbra, by mohli voliči vyberať svojich zástupcov na päť rokov.
Poslanci zároveň posunuli do druhého čítania aj novelu zákona o obecnom zriadení, ktorou sa mení aj zákon o meste Košice. Má sa tak odstrániť nejednotnosť v legislatíve. V zákone o obecnom zriadení sa vypúšťa zmienka o dĺžke volebného obdobia obecného zastupiteľstva. „Dĺžku volebného obdobia orgánov územnej samosprávy ustanovuje Ústava SR. Nie je preto potrebné ju duplicitne uvádzať v zákone o obecnom zriadení. Súčasne sa v paralelne predkladanom návrhu novely Ústavy SR navrhuje predĺžiť volebné obdobie orgánov územnej samosprávy na päť rokov, v dôsledku čoho by úprava v zákone o obecnom zriadení nebola v súlade s ústavou,“ vysvetlili predkladatelia. V zákone o meste Košice sa vypúšťajú časti ustanovení upravujúce dĺžku volebného obdobia mestského zastupiteľstva a miestneho zastupiteľstva.
