Volebné právo s bicyklovaním spája Petržalčan Marek už desaťročie

Bratislava 29. februára (TASR) – Nie je dôležité, ako prídete, ale fakt, že vám záleží na tom, kto bude riadiť túto krajinu, kraj či mesto. To si hovorí už niekoľko rokov 45-ročný Marek z Petržalky, ktorý sa pravidelne už niekoľko rokov vyberá do volebnej miestnosti na bicykli. Inak to nebude ani počas sobotných parlamentných volieb.



Tradícia podľa neho vznikla pred rokmi, keď mal dilemu medzi dvoma politickými subjektmi, komu odovzdať hlas. A keďže mal dlhodobo odskúšané, že si hlavu prečistí práve na bicykli, vyskúšal spojiť volebné právo so športovaním. "Teším sa, že policajti pri škole mi pravidelne postrážia bicykel a že pobavím členov volebnej komisie, keď vojdem v cyklistickom oblečení, s prilbou na hlave," uviedol pre TASR Marek.



Priznal, že za tie roky si vypočul aj vyjadrenia, že je to nedôstojné a mal by prísť oblečený normálne. Je však presvedčený, že dôležitejšie ako forma je to, že človeku záleží na budúcnosti a príde voliť. Na voľby sa snaží chodiť pravidelne. "Aj túto sobotu strávim na súťaži v karate, ale hneď, ako prídem domov, sadám na bicykel a následne idem voliť," poznamenal s tým, že vo svojom okolí pozná viacerých, ktorí si cestu k volebnej urne spríjemnia cestou na bicykli.



Odkaz má aj pre tých, ktorí váhajú, či majú ísť voliť alebo sú presvedčení, že to zmysel nemá, lebo ich hlas aj tak nerozhodne. Hovorí, že vo voľbách si nevyberáme životnú lásku, ale ľudí, ktorí sa budú starať o veci verejné na najbližšie štyri roky. "Ak nikto nespĺňa naše požiadavky na sto percent, stále môžeme dať hlas tomu, kto ich spĺňa najviac. Nejsť voliť potom znamená, že sme možno podporili tých, ktorí nespĺňajú naše požiadavky ani na pomyslené jedno percento," uzavrel Marek.