Volebné právo si nenechali vziať ani telesne postihnutí športovci

Športovci sa zhodujú, že prezident krajiny by si mal získať dôveru svojím pohľadom na súčasnú spoločnosť.

Bratislava 16. marca (TASR) – Svoje právo voliť v sobotných prezidentských voľbách si nenechali vziať ani telesne postihnutí športovci. Tí sa v Ružinove stretli na ligovom turnaji v paralympijskej disciplíne boccia a stihli zároveň vhodiť volebný lístok do prenosnej volebnej urny.







"Chceli sme týmto jednak upozorniť na šport boccia, ktorý je špecifický pre ľudí s telesným postihnutím na vozíkoch. A tiež sme chceli vyjadriť občiansky postoj, že aj ľudia so zdravotným postihnutím sa chcú podieľať na tom, ako sa bude spoločnosť ďalej vyvíjať," uviedol pre TASR organizátor turnaja Jozef Blažek.



Svoje volebné právo považujú preto za veľmi významné. Potvrdzuje to aj Boris Klohna, ktorý počas turnaja stihol odvoliť. "Považujem to za samozrejmosť. Hlasovacie právo je základ demokracie a malo by byť súčasťou slušného chovania," priblížil Klohna.



Športovci sa zhodujú, že prezident krajiny by si mal získať dôveru svojím pohľadom na súčasnú spoločnosť. Mal by byť tiež slušný a občiansky. "Mal by byť prezidentom všetkých ľudí, mal by ich rešpektovať a chápať," poznamenal Blažek.



Boccia je šport určený hlavne pre telesne postihnutých športovcov zaradený medzi paralympijské disciplíny. Je to obdoba curlingu, resp. petangu. Hrá sa na ihrisku s rozmermi 6 x 10 metrov. Úlohou hráča je dostať loptičku svojej farby čo najbližšie k bielej loptičke, tzv. Jacku. Okrem bielej je v hre šesť modrých a šesť červených špeciálnych kožených loptičiek.



Sobotný turnaj sa týka kategórie BC 3, čiže hráčov s najťažším postihnutím, či už nervovo-svalovým, alebo úrazovým ochorením. Hráči tak na odhodenie loptičky potrebujú rampu a športového asistenta. Ten je chrbtom k ihrisku a je navigovaný hráčom, ktorý hovorí, ako má rampu postaviť, aby trafil svojou loptičkou biely cieľ.



Ligový turnaj patrí do kategórie turnajov organizovaných Slovenským zväzom telesne postihnutých športovcov. Usporiadateľom a spoluorganizátorom je občianske združenie Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR a jej športový klub ŠK OMD Boccian Bratislava.