Voliči v Suchohrade majú o voľby záujem, priebeh je pokojný

Bratislava 23. marca (TASR) - Pokojný priebeh charakterizuje sobotňajšie prvé kolo volieb prezidenta SR aj v Suchohrade v okrese Malacky. "Účasť je veľmi slušná, netvoria sa nám rady, no od rána to beží systémom jeden odíde, druhý príde," informovala TASR predsedníčka okrskovej volenej komisie Denisa Halla Slobodová.



V obci v západnom cípe Slovenska zapísali do zoznamu 565 voličov. Okrem rezidentov volia aj ľudia na voličský preukaz. "Mali sme tu tiež dvoch Slovákov, manželský pár, ktorí majú trvalý pobyt v Rakúsku, sem k nám prišli využiť právo voliť v prezidentských voľbách," uviedla. Volebná komisia v Suchohrade takisto zaregistrovala jedného prvovoliča, ktorý si odbil voličskú premiéru práve v sobotňajšom hlasovaní.



Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h.