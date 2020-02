Voličom so zdravotným postihnutím môže pri hlasovaní pomôcť iná osoba

Bratislava 28. februára (TASR) - Voliči, ktorí nemôžu sami upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nevedia písať a čítať, môžu v sobotňajších parlamentných voľbách hlasovať s pomocou inej osoby. Umožňuje to zákon o podmienkach výkonu volebného práva. Pred hlasovaním o tom musia upovedomiť okrskovú komisiu.



Podľa volebného zákona môže takýto volič vziať so sebou do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov inú osobu spôsobilú upraviť hlasovací lístok podľa jeho pokynov a zákona a vložiť ho do obálky. Nesmie to však byť člen okrskovej volebnej komisie.



"Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb," upresňuje zákon.



Parlamentné voľby budú na Slovensku 29. februára. Na Slovensku sú viac ako štyri milióny oprávnených voličov.