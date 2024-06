Voliť budú môcť aj pacienti v nemocnici vo Zvolene či Veľkom Krtíši

Zvolen 7. júna (TASR) - Počas sobotných (8. 6.) volieb do Európskeho parlamentu (EP) budú môcť voliť aj hospitalizovaní pacienti vo zvolenskej nemocnici. Pre TASR to uviedla Eva Peterová, hovorkyňa spoločnosti Agel SK, pod ktorú nemocnica patrí.



Ľudí vopred informovali, že po vybavení volebného preukazu si budú môcť uplatniť svoje volebné právo. "Zabezpečená je urna, s ktorou za nimi prídu zamestnanci nemocnice a členovia volebnej komisie k lôžku," objasnila. Podľa nej vyšli v ústrety aj zamestnancom. V priestoroch oddelenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti pre nich zriadili volebnú miestnosť.



Riaditeľka Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Veľký Krtíš Marcela Dekrétová priblížila, že s voličským preukazom môžu klienti voliť aj v tomto zdravotníckom zariadení. "Nahlásime ich na mestský úrad a komisia príde s urnou k pacientovi," spomenula s tým, že záujem je však nízky. Niektorých podľa nej prepustia a budú voliť doma.



Hlasovací preukaz si môžu vybaviť voliči, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku a v deň volieb do Európskeho parlamentu nebudú môcť voliť vo svojom volebnom okrsku. Požiadať oň je potrebné obec trvalého pobytu osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby. Posledný možný termín je piatok v úradných hodinách obce.



Na Slovensku sa uskutočnia v poradí piate voľby do Európskeho parlamentu po vstupe SR do Európskej únie. Voliči rozhodnú o 15 poslancoch, ktorí budú zastupovať Slovenskú republiku v EP najbližších päť rokov.