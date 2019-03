Voliť prezidenta budú môcť aj pacienti v Rooseveltovej nemocnici

Počas prvého kola volieb prezidenta v sobotu (16. 3.) sa dá hlasovať v čase od 10.00 do 12.00 h v monobloku B2, na 10. poschodí, číslo dverí 1070.

Banská Bystrica 14. marca (TASR) – Voliť prezidenta SR priamo v nemocnici budú môcť aj pacienti hospitalizovaní vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Podmienkou pre nich, vrátane slúžiacich zamestnancov nemocnice, je mať hlasovací preukaz alebo trvalý pobyt na území okrsku.



Ako pre TASR vo štvrtok povedala hovorkyňa Rooseveltovej nemocnice Ružena Maťašeje, počas prvého kola volieb prezidenta v sobotu (16. 3.) sa dá hlasovať v čase od 10.00 do 12.00 h v monobloku B2, na 10. poschodí, číslo dverí 1070. V tomto čase bude pacientom umožnené voliť buď priamo vo volebnej miestnosti alebo do prenosnej urny pri ich lôžku.



"Pacienti v starom nemocničnom areáli, kde sú oddelenie infektológie a psychiatrická klinika, budú môcť hlasovať len do prenosnej urny. V prípade záujmu voliť je potrebné informovať personál oddelenia, ktorý má kontakty na členov volebnej komisie príslušného okrsku a vie ich o tom upovedomiť," zdôraznila Maťašeje.