Voliť sa chystajú aj v domovoch dôchodcov v Banskobystrickom kraji

Banská Bystrica 29. októbra (TASR) - Voliť v jesenných komunálnych voľbách sa v sobotu chystajú aj obyvatelia domovov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK).



V domove dôchodcov (DD) a domove sociálnych služieb (DSS) v Hriňovej v Detvianskom okrese má záujem o voľby do prenosnej urny priamo v zariadení 11 klientov. TASR to potvrdila hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková s tým, že niektorí pôjdu voliť aj mimo zariadenia. "Časť z nich s príbuznými, sebestační klienti pôjdu voliť sami," zhrnula. Podľa nej presný počet seniorov, ktorí pre voľby opustia počas soboty zariadenie, sa určiť nedá. "Ľudia sa však o voľby aktívne zaujímajú, sledujú televíziu, počúvajú rozhovory v rozhlase a aj medzi sebou o voľbách diskutujú," priblížila.



Ako ďalej informovala, do prenosnej urny priamo v zariadení DD a DSS Terany v Krupinskom okrese má záujem voliť päť klientov. "Pre voľby vycestuje zo zariadenia do miesta svojho trvalého bydliska predbežne osem ľudí," uzavrela.