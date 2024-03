Voliť sa chystajú aj v domovoch dôchodcov v Banskobystrickom kraji

Hriňová 21. marca (TASR) - Počas sobotných (23. 3.) prezidentských volieb sa chystajú voliť aj obyvatelia domovov sociálnych služieb v Banskobystrickom samosprávnom kraji.



Riaditeľka Domova sociálnych služieb v Hriňovej v Detvianskom okrese Mária Matúšková potvrdila, že vo februári zisťovali záujem ľudí zúčastniť sa voľby. Súviselo to s pomocou pri vybavovaní hlasovacích preukazov i zabezpečení prenosnej volebnej schránky. "O možnosť voliť v domove nás požiadalo 49 ľudí. Z toho 12 v ňom má trvalý a 37 má prechodný pobyt," objasnila. Pre všetkých s prechodným pobytom požiadali 18 miest ich trvalého bydliska o vydanie hlasovacích preukazov. "Už ich všetci majú pripravené pre obe kolá volieb," podotkla.



Zároveň pre týchto 49 voličov požiadali okrskovú volebnú komisiu o prenosnú volebnú schránku. Voličom umožnia v deň volieb voliť v priestoroch zariadenia v dohodnutom čase. Doplnila, že všetky informácie pre voliča sú na nástenkách a osobne ich sprostredkujú aj sociálne pracovníčky. "Niektorí, ktorí nás nepožiadali o hlasovacie preukazy a prenosnú volebnú schránku, pôjdu voliť s príbuznými do miesta svojho bydliska," zdôraznila.



Klienti Zariadenia sociálnych služieb (ZSS) na Záhonku vo Zvolene, ktorí v ňom majú trvalý pobyt, budú voliť vo volebnom okrsku číslo 26. Je to budova základnej školy, približne 500 metrov od domova. Pre TASR to uviedla riaditeľka ZSS Mária Machayová. Tým, ktorí v ňom majú prechodný pobyt, vybavili v mieste trvalého pobytu hlasovacie preukazy. Voliť tak podľa nej budú do prenosnej schránky, o ktorú požiadali samosprávu. "Individuálne ľudia volia aj vo svojich volebných okrskoch v rámci Zvolena. Pri koordinácii na oddelení so zvýšenou starostlivosťou bude súčinná sociálna pracovníčka," povedala s tým, že v súčasnosti majú v zariadení 125 klientov.



Voliči môžu požiadať svoju obec o hlasovací preukaz, ak nebudú v deň volieb v mieste svojho trvalého bydliska. Pre prvé kolo sa dá vybaviť preukaz už len osobne, najneskôr 22. marca.