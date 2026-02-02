< sekcia Regióny
Volkovce pripravujú modernizáciu školy za takmer 1,9 milióna eur
Víťaz verejného obstarávania zrealizuje zákazku za 1.885.590 eur s DPH.
Autor TASR
Volkovce 2. februára (TASR) - Obec Volkovce v okrese Zlaté Moravce pripravuje modernizáciu základnej školy. Ako sa uvádza vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), obecný úrad už ukončil výberové konanie na dodávateľa stavebných prác.
Víťaz verejného obstarávania zrealizuje zákazku za 1.885.590 eur s DPH. Projekt počíta s výstavbou telocvične a vybudovaním exteriérovej učebne.
Súčasťou stavebných prác je aj zabezpečenie bezbariérového prístupu a pohybu po existujúcej budove základnej školy. Ako sa uvádza v zmluve o dielo, zhotoviteľ odovzdá predmet zákazky maximálne do 22 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska.
