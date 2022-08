O post starostu v bratislavskom Čunove majú záujem traja kandidáti

Bratislava 31. augusta (TASR) - V bratislavskom Čunove podali kandidatúru na post starostu traja uchádzači. O miesto v sedemčlennom miestnom zastupiteľstve má záujem osem uchádzačov. TASR o tom informovali z Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Čunovo.



"Dvaja uchádzači na funkciu starostu kandidujú ako nezávislí, jeden ako nominant Strany obcí a miest - SOM Slovensko. Na poslancov kandidujú všetci ako nezávislí," dodala Renáta Kovašichová z miestneho úradu v Čunove.



V tomto roku sa voľby do orgánov obcí uskutočnia v rovnakom termíne ako voľby do orgánov samosprávnych krajov, hlasovať sa bude v sobotu 29. októbra. Kandidátne listiny sa mohli podávať do 30. augusta. Volebná kampaň sa skončí 48 hodín predo dňom konania volieb.