Voľné kapacity v karanténnych zariadeniach KSK sa míňajú

Košice 11. apríla (TASR) - Voľné kapacity v karanténnych zariadeniach Košického samosprávneho kraja (KSK) sa míňajú, TASR o tom informovala hovorkyňa KSK Anna Terezková. Podľa nej z dôvodu vysokého počtu navrátilcov vyčlenili pre repatriantov aj ubytovňu pri Obchodnej akadémii v Rožňave, ktorá mala pôvodne slúžiť lekárom. V sobotu sa v nej má ubytovať približne 100 repatriantov.



Ako uviedla, pretože v štátnych karanténnych zariadeniach už nie je dostatok miesta pre všetkých, ktorí sa vrátili zo zahraničia individuálne, umiestňovaní sú aj do zariadení KSK. „Z internátu na Medickej síce začiatkom týždňa odišlo 200 repatriantov, ktorí boli testovaní na nový koronavírus s negatívnym výsledkom, no v týchto dňoch sa kapacity opäť naplnili. Pred sviatkami sme tu ubytovali takmer 220 ľudí, dnes očakávame príchod ďalších 100,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka. Kapacity sú už naplnené aj v Škole v prírode v Kysaku, kde bolo umiestnených 28 repatriantov. Tí prišli na Slovensko prevažne z Čiech, Nemecka, Rakúska, Slovinska či Ukrajiny.



Z dôvodu vysokého počtu individuálnych príchodov ľudí zo zahraničia musel KSK uvoľniť ďalšie svoje zariadenie. „Turistická ubytovňa pri Obchodnej akadémii v Rožňave mala pôvodne slúžiť na prípadnú karanténu lekárov a zdravotníkov z Nemocnice sv. Barbory a Psychiatrickej liečebne v Rožňave. Aj toto zariadenie sme však museli pripraviť na príchod repatriantov,“ dodal Trnka.



Terezková pripomenula, že KSK okrem samotného zariadenia zabezpečuje aj dezinfekciu priestorov, hygienické balíčky pre každého repatrianta a pravidelnú stravu. Každý z navrátilcov je testovaný na nový koronavírus, a to približne na šiesty deň od príchodu na Slovensko. V sobotu budú testovaní navrátilci, ktorí prišli v pondelok (6. 4.) z Tirolska v Rakúsku. Na testy čakajú na školskom internáte na Medickej 2 v Košiciach. „V tomto zariadení sa karanténa predĺžila štvorčlennej rodine, ktorá 31. marca pricestovala z Veľkej Británie,“ spresnila s tým, že dvaja členovia rodiny boli testovaní pozitívne.