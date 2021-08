Voľného ubytovania na august je na Liptove viac ako po minulé roky

Liptovský Mikuláš 2. augusta (TASR) – Ubytovacie zariadenia na Liptove majú na august k dispozícii viac voľného ubytovania ako po minulé roky. Dôvodom je pokles klientov zo zahraničia. Vyplýva to z prieskumu Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov. Ubytovatelia tiež potvrdili, že dovolenkári toto leto menej plánujú a ubytovávajú sa na poslednú chvíľu.



"Z prieskumu, ktorý sme realizovali na vzorke päťdesiatich našich ubytovacích zariadení, je zrejmé, že na august ponúkajú zariadenia ešte dostatočné kapacity na ubytovanie. Prevádzkovatelia tiež avizujú, že sa zmenilo správanie dovolenkárov. Pobyty oveľa menej plánujú. Rezervácie robia na poslednú chvíľu a dokonca sa stáva, že sa rozhodnú pre pobyt priamo na recepcii, keď si pozrú ubytovacie zariadenie, lokalitu a overia si voľné kapacity," povedala riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková.



Ako doplnila, toto leto na horách počuť najmä slovenčinu. Pravidelní klienti z Poľska a Česka zostali zväčša doma alebo vycestovali do iných krajín. Môžu za to zmeny vo vyhláškach v súvislosti s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19 pri cestovaní na Slovensko, uviedla.